Trick Daddy s’en va sur l’ancien manager de Trina: “Je vais te casser la mâchoire”

Trick Daddy ne jouait à aucun jeu avec l’ancien partenaire commercial de Trina, Julian Boothe, qui, selon Trina, l’a arnaquée à cause de l’argent destiné à son album.



Un endroit où un combat est garanti est une réunion spéciale Love & Hip Hop. Le casting de Miami termine sa dernière saison, et les retrouvailles n’ont pas déçu. Animée par Claudia Jordan de Fox Soul, les acteurs de Love & Hip Hop Miami se sont réunis pour revenir sur les tenants et les aboutissants de leur saison dramatique.

Julilan Boothe, manager de Trina et Amara La Negra, a fait face à de graves accusations. Trina a affirmé que Jullian, son partenaire commercial, l’avait arnaquée après avoir volé de l’argent qui devait être dépensé pour son dernier album, The One. Pendant les retrouvailles, Jullian s’est retrouvé face à face avec ses accusateurs, et la conversation a envoyé Trick Daddy par-dessus bord.

Après avoir quitté la scène, un papa Trick en colère est revenu et a laissé ses frustrations se faire sentir. “Arrêtez de jouer comme si vous ne saviez pas ce qui se passe”, a déclaré Trick. “Tu te souviens avoir vendu mes chansons à l’étranger?” Au début, Jullian lui demande de quoi il parle. Puis il demande à Trick: “Tu n’as pas été payé chaque dollar?” “Non!” répond le rappeur.

“Mec, Imma te casse la mâchoire dès que j’en ai l’occasion”, continue Trick. “Vous un menteur de cul **** … Assis ici couché. Je vous ferai quitter Miami ****!” Trick Daddy a crié plus d’explétifs pendant que Julian était assis dans un silence stupéfait. Découvrez Trick Daddy énonce la loi ci-dessous.

.