Trick or Treat Studios vend une réplique d’accessoire du crâne de Chucky de ‘Child’s Play 2’ cet Halloween!

Nous avons prévisualisé les offres d’Halloween 2020 de Studios Trick or Treat pour les derniers jours ici sur Bloody Disgusting, et l’aperçu d’aujourd’hui est tout au sujet Un jeu d’enfant.

Les nouveaux arrivants dans la «Collection Good Guy» de Trick or Treat incluent une réplique en métal du signe pour l’usine Play Pals, ainsi qu’une réplique du «crâne» de Chucky de Child’s Play 2.

J’ai toujours aimé la séquence d’ouverture de la suite de 1990, qui montre le Chucky brûlé en cours de rénovation et ramené à la vie. Le caoutchouc fondu est raclé du crâne métallique de la poupée en dessous et une toute nouvelle face en caoutchouc est placée dessus. Pendant un bref instant, nous avons un aperçu du «crâne» intérieur de Chucky et vous pourrez bientôt en posséder un!

Les autres nouveautés Child’s Play pour 2020 incluent les poupées Tiffany, Chucky et Glen de Seed of Chucky, ainsi que la hache de Glen, l’amulette de Damballa et le collier “Tiff” de Tiffany.

Vous pouvez prévisualiser tous ces produits via les pages de catalogue ci-dessous.