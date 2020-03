Trinity, Dubbing Pokémon & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, le gang de Corridor Crew s’assoit pour jeter un œil à un autre lot d’effets visuels de Trinité de la lame, sachant et quelques publicités majeures du Super Bowl. De plus, découvrez comment Pokémon est doublé du japonais à l’anglais pour le public américain, et assistez à une table ronde d’une heure avec les chefs de studio Disney, Warner Bros., Universel et plus.

Tout d’abord, les gars de Corridor Crew ont fait appel à l’artiste d’effets visuels Allan Mckay pour parler de certains de ses travaux dans des publicités majeures comme la récente publicité du Super Bowl de Rocket Mortgage avec Jason Momoa, ainsi qu’une publicité pour le jeu vidéo God of War. De plus, ils examinent les effets visuels de superproductions comme Blade Trinity et Knowing.

Ensuite, Vanity Fair a rencontré Sarah Natochenny lors d’une session d’enregistrement vocal pour doubler Pokémon en anglais à partir de la version japonaise originale. Ce n’est pas aussi simple que de traduire les lignes et de les exécuter sur les lignes en question. Il y a beaucoup de travail minutieux qui concerne le timing, la modification du script, l’allongement numérique, etc.

Enfin, The Hollywood Reporter a organisé l’une de leurs tables rondes avec les chefs de certains des principaux studios d’Hollywood. Le chat comprend Scott Stuber (Netflix), Toby Emmerich (Warner Bros), Donna Langley (Universal), Jim Gianopulos (Paramount), Alan Horn (Disney), Tom Rothman (Sony) et Jennifer Salke (Amazon) parlant des défis de diriger un grand studio de cinéma, certains de leurs jalons de carrière, et bien plus encore.

