Trippie Redd raconte à Nick Cannon l'influence de Mariah Carey sur son style musical

Il avait l'habitude de chanter ses chansons quand il était enfant.

En tant que l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, les influences de Mariah peuvent être entendues dans la génération de chanteurs qui l'ont suivie. Tout au long de la carrière d'Ariana Grande, les comparaisons de Mariah étaient inévitables, mais qui aurait pensé que Trippie Redd était ajouté à la liste des jeunes artistes qui ont été touchés par l'héritage de Mariah. Le rappeur de 20 ans a rencontré l'ex-mari de Mariah Nick Cannon lors de son émission matinale Power 106 pour parler de son projet récemment publié Une lettre d'amour pour vous 4. Au cours de leur discussion, Trippie a partagé que lorsqu'il était plus jeune, Mariah était un acteur clé dans ses goûts musicaux. "Quand j'étais enfant, je chantais cette chanson de Mariah Carey", a-t-il dit en riant de Nick. "J'avais l'habitude de faire pleurer et chier ma grand-mère et ma mère. C'est pourquoi je me suis vraiment mis à aimer, vouloir faire de la musique d'amour et chier comme ça parce que je viens de voir comment ça a frappé les gens différemment que de monter ch t et tout le reste. " Nick a dit qu'il transmettrait le message à Mariah qu'elle a aidé à façonner la créativité de Trippie. "Je jure devant Dieu que j'avais l'habitude de faire exploser leur esprit avec cette merde", a poursuivi Trippie. "Je ne sais pas comment, mais ma voix était tellement haute quand j'étais plus jeune … en les tapotant!" Trippie a admis qu'il faisait toujours ces morceaux "tournés" car c'est un artiste "polyvalent" qui peut changer les choses. Regardez son interview dans son intégralité ci-dessous. [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=V1B-EnOfSaA [/ intégré]