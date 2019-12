Tripwire Interactive s'associe à Sabre Interactive pour un nouveau contenu «Killing Floor 2» l'année prochaine!

Alors, vous savez que Tripwire nous a laissé la semaine dernière dans la bande-annonce de mise à jour des vacances? Il s'avère que Tripwire apporte World War Z développeur Saber Interactive à bord pour créer de futures fonctionnalités et du contenu pour le jeu!

Dans un article de la communauté Steam, David Amata, chef de produit de Tripwire, révèle la collaboration, déclarant que «Sabre Interactive prouve qu'il possède les compétences techniques et créatives appropriées qui ont bien fonctionné avec Killing Floor 2L’identité et le gameplay de Notre équipe interne sera toujours fortement impliquée dans l'orientation de la conception et de l'intention des mises à jour alors que nous travaillons ensemble afin de maintenir une barre de haute qualité constante que notre communauté attend. »

Dans le cadre de ce que la communauté attend, Tripwire a publié un sondage que les fans peuvent remplir pour que les deux développeurs évaluent vers quoi ils devraient travailler. "Nous avons une liste complète de cartes, d'armes, et plus que nous avons planifié pour lesquelles nous pensons que vous serez excités, mais comme nous l'avons fait l'année dernière, nous voulons voir ce que vous aimeriez voir et comment vous vous sentez à propos de la état général du jeu. "

Tripwire et Sabre poursuivront également leurs expériences avec les armes HRG «pour construire une nouvelle identité pour les armes existantes sur lesquelles elles seront basées». En plus de cela, Tripwire amènera les gagnants du concours de cartographie 2019 dans le jeu dans un capacité officielle, ainsi que la poursuite des événements saisonniers.