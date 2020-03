«Trish Regan Primetime» sur Hiatus – Est-ce annulé chez Fox Business?

HISTOIRES CONNEXES

À la suite des commentaires en ondes controversés de l’animatrice Trish Regan sur la pandémie mondiale de coronavirus, Trish Regan Primetime de Fox Business est officiellement en pause.

Vendredi soir, dans un tweet, Regan a commenté: «Je veux que tout le monde sache que Trish Regan Primetime est maintenant en pause. FBN a pris des mesures prudentes pour limiter les niveaux de dotation et priorise sa couverture pendant les heures de marché. Je soutiens pleinement cette décision – nous devons tous faire notre part pour assurer la sécurité de nos collègues. #TrishRegan ”

La décision a été attribuée aux «exigences de la couverture de la crise pandémique en évolution» et à l’allocation de ressources à la couverture des coronavirus pendant la journée, a déclaré Fox Business Network dans un communiqué publié vendredi. Avec l’émission est officiellement en pause «jusqu’à nouvel ordre», Trish Regan Primetime et son suivi, Kennedy, seront remplacés par des programmes d’intérêt général, rapporte le New York Times.

Lors de l’émission de lundi, Regan a donné un monologue passionné sur la façon dont COVID-19 était utilisé par les adversaires du président Donald Trump pour abattre le commandant en chef. Alors qu’une lecture graphique, “Coronavirus Impeachment Hoax” a clignoté à l’écran, Regan a affirmé que les démocrates provoquaient “une hystérie de masse pour encourager une vente massive” et suscitaient la peur et la panique à propos du virus afin de “diaboliser et détruire le président”.

Le hiatus de l’émission de Regan s’ajoute aux 70+ émissions qui ont déjà été annulées ou reportées en raison de la menace persistante pour la santé du coronavirus.