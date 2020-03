Triste moment où un père atteint de coronavirus dit au revoir à ses enfants et à sa femme

“Ne sois pas idiot, reste à la maison” ses mots face à la pandémie

Au Royaume-Uni, 3 983 personnes ont déjà été enregistrées avec la maladie et 117 décès depuis la libération du premier infecté.

À ce jour, l’état d’urgence est également entré et la mise en quarantaine devient progressivement obligatoire. Comme cela se produit dans divers endroits en Amérique latine, au début, ce n’était pas considéré comme très important et les gens sont partis sans aucun soin ni précaution.

Pour Matt Dockray, c’est arrivé de cette façon, qui au début de sa photo de coronavirus n’avait que des “symptômes bénins”. Selon ses mots “J’ai été malade pendant trois semaines, d’une petite toux le jour où j’ai regardé le football à Wembley le 1er mars, à des frissons, de la fièvre et des maux de tête lorsque nous avons ouvert notre nouveau site à Londres

“Jour après jour, j’avais l’impression d’avoir une gueule de bois, mais j’ai continué en véritable héros, ignorer tous les conseils de la famille“

“Les médecins m’ont demandé si j’étais allé en Chine et ma réponse négative a suffi pour ignorer qu’il s’agissait de Covid-19. Ils m’ont dit que je pourrais avoir un virus saisonnier et ont prescrit des antibiotiques au cas où. “

“Je ne suis pas descendu du canapé pendant les cinq prochains jours, et je luttais pour rester éveillé et respirer correctement.”

Dockray a eu besoin d’un respirateur artificiel et juste avant d’être mis sous sédation, il a pu écrire un message pour ses enfants, sa femme et toute autre personne qu’il pouvait lire pour avertir de ce qui pourrait leur arriver s’ils ne prenaient pas soin d’eux-mêmes.

“Je suis actuellement dans une unité de soins intensifs et ils m’ont donné une petite fenêtre de survie, car mes poumons sont défaillants, et maintenant j’attends d’être sous sédation et de mettre un respirateur »

“Ils vont appeler ma femme et ma famille et m’expliquer qu’ils devraient m’endormir, puis mettre un ventilateur, car mes poumons étaient défaillants et ils auraient un arrêt respiratoire.”

“Attendre qu’ils me mettent sous sédation me donne l’occasion d’avertir chacun de vous que vous pensez que vous êtes invincible, ou que vous ne respectez pas tous les conseils de partir sans raison”

“Toutes les heures, je vois des pièces marquées d’une rose rouge laminée, identifiant les critiques avec Covid-19, vide alors que sa famille dit au revoir à travers la vitre“

“Ce n’est pas pour la sympathie ou l’attention: j’ai toute la positivité qui vient des gens les plus proches et les plus chers.”

“Chaque mot d’encouragement équivaut à un souffle de sauvetage à améliorer.”

“C’est pour ceux qui ont besoin d’un coup de pied dans le cul de rester à l’écart – arrêtez de paniquer, arrêtez de risquer vos proches – faites ce qu’on vous dit et laissez la nature suivre son cours.”

Les paroles de ce patient sont un avertissement pour tout le monde. Écoutons nos gouvernements et sortons le moins possible pour éviter que la pandémie ne continue de croître. Partagez le témoignage de Matt pour sensibiliser le public.

