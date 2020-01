Trivago a menti aux utilisateurs sur les tarifs depuis 2016

La Cour fédérale d’Australie a déterminé que le service de comparaison de chambres d’hôtel, Trivago, avait enfreint la loi sur la consommation de ce pays en utiliser un algorithme sur sa plate-forme qui a donné la préférence dans les recherches aux hôtels qui ont payé un taux plus élevé à la société allemande, même si leurs tarifs n’étaient pas les meilleurs pour leurs consommateurs. En bref, Trivago a incité ses clients à accepter des tarifs plus élevés et à cacher les plus bas.

La Commission australienne de la concurrence (ACCC) déclare que Trivago applique cette pratique depuis au moins décembre 2016 dans son application et son site Web. «Le classement des chambres d’hôtel à Trivago était basé principalement sur les sites de réservation d’hôtels en ligne qui étaient disposés à payer Trivago plus“, A déclaré le président de l’ACCC, Rod Sims.

Trivago a placé les offres d’hôtels (qui payaient plus de taux par clic) en haut de son site Web en déclarant que “c’était le moins cher disponible ou qu’il y avait une fonctionnalité supplémentaire qui le faisait” bien que ce ne soit pas réel.

Le tribunal a également constaté que les comparaisons de tarifs des chambres d’hôtel de Trivago qui utilisaient des prix barrés ou un texte surligné de différentes couleurs donnaient aux consommateurs une fausse impression qu’ils économisaient car, en réalité, Trivago comparait une offre de chambres standard avec une offre pour une chambre de luxe dans le même hôtel.

La Cour a également déterminé que, au moins jusqu’au 2 juillet 2018, Trivago a trompé les consommateurs en leur faisant croire que le site Web fournissait une comparaison de prix impartiale, objective et transparente pour les tarifs des chambres d’hôtel.

“Cette décision envoie un message fort aux sites de comparaison et aux moteurs de recherche: si le classement ou l’ordre des résultats est basé ou influencé par la publicité, ils doivent être francs et clairs avec les consommateurs à ce sujet afin que les consommateurs ne se trompent pas », a déclaré Sims.

L’ACCC a demandé des ordonnances de sanctions, des déclarations, des exigences et des frais pour des «millions de dollars»

.