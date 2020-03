Trixie Mattel et Katya Zamolodchikova, anciens concurrents de RuPaul’s Drag Race, lancent leur podcast “ UNHhhh ”

Trixie Mattel et Katya n’ont jamais mieux sonné. Ce duo a finalement débuté sa série de podcasts comiques et, oh chérie, les fans ne peuvent pas en avoir assez. Binge pendant l’entraînement. Riez le long de la douche. Voici ce que nous savons sur UNHhhh et les futurs épisodes disponibles à l’écoute.

Ces femmes biologiques se dirigent vers Spotify avec leur nouveau podcast

Ces légendes, icônes et étoiles y sont à nouveau. Cette fois avec un nouveau projet – un podcast basé sur leur série comique YouTube devenue WOWPResents Plus spécial, UNHhhh.

Ce podcast partage le même nom et aborde certaines des plus grandes difficultés de la vie, de l’argent aux médias sociaux. Il existe 15 épisodes de ce podcast, bien qu’ils contiennent principalement des extraits d’extraits déjà sortis de la série YouTube.

Ces podcasts sont disponibles pour écouter sur Spotify et la plupart des autres plateformes de streaming. Bien que certains signalent que les épisodes de podcast ne sont pas encore disponibles sur Apple Podcasts. Pourtant, certains fans ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Un commentaire sur Instagram disait: “J’adore regarder les épisodes de UNHhhh avant de se coucher, donc la forme du podcast sera encore meilleure.”

“Je veux dire que vous pouvez simplement enregistrer Trixie et Katya en général et ils seront toujours hilarants”, a ajouté un autre commentaire. Cependant, ce n’est pas la première fois que Trixie Mattel ou Katya apparaissent dans une série de podcasts.

Trixie Mattel et Katya ont travaillé ensemble pour un livre et leur série Viceland

Bien sûr, ils parlent de religion, de bébés et de Barbies sur YouTube, mais Trixie Mattel et Katya ont déjà travaillé sur une série Viceland, intitulée The Trixie and Katya Show. Leur livre, Trixie et Katya’s Guide to Modern Womanhood, fait ses débuts en juillet 2020. Jusque-là, les fans peuvent regarder des épisodes de UNHhhh sur YouTube et la plateforme de streaming WOWPresent Plus.

«Nous avions tous les deux tellement peur [on Drag Race]», A déclaré Trixie Mattel lors d’une interview avec GQ. “Sur YouTube, nous avons été encouragés à faire toutes les blagues que nous voulions. Certaines blagues sont vraiment bizarres. Bizarre.”

Les fans peuvent également voir le duo sur leur série Web Netflix, I Like to Watch. Miss Mattel reste également occupée avec sa ligne de maquillage Trixie Cosmetics. Elle a récemment sorti son album studio, Barbara, et a fait sa tournée Grown Up avec un groupe live. Quant à Katya, la femme biologique russe est apparue dans la série originale Netflix de RuPaul, AJ et la Reine.

Trixie Mattel et Katya Zamolodchikova se produisent sur scène | Jeff Kravitz / FilmMagic pour Clusterfest

Quelques anciens de «Drag Race» ont des podcasts disponibles pour regarder les binge

Trixie Mattel et Katya ne sont pas les premiers concurrents de RuPaul Drag Race à lancer leurs podcasts. Gagnant de All-Stars 2, Alaska 5000 et concurrent de la saison 4, Willam, ont leur podcast humoristique intitulé Race Chaser. Un certain nombre d’épisodes sont remplis de potins chauds et de leurs expériences ensemble.

Bien sûr, RuPaul présente d’anciens concurrents sur son podcast avec Michelle Visage, intitulé RuPaul: What’s the Tee? Créé pour la première fois en 2014, RuPaul parle même à des célébrités de Robyn à Nicki Minaj, qui apparaissaient auparavant dans la série télé-réalité.

Des épisodes de UNHhhh en première hebdomadaire sur YouTube et la plateforme de streaming WOWPresent Plus. Nouveaux épisodes des débuts de RuPaul Drag Race sur VH1 vendredi soir.