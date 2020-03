Troian Bellisario jouera dans les voies et moyens de CBS avec Patrick Dempsey

HISTOIRES CONNEXES

McDreamy a une nouvelle McLeading Lady.

TVLine a appris que Troian Bellisario de Pretty Little Liars a été sélectionné pour jouer en face du vétérinaire de Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, dans Ways & Means, le pilote dramatique à thème politique de CBS.

La série potentielle, de Without a Trace EP Ed Redlich, se concentre sur un puissant chef du Congrès du GOP du nom de Conor Byrne (Dempsey) qui, après avoir perdu confiance en la politique, se retrouve à travailler en secret avec un étudiant de première année nouvellement élu, progressiste et idéaliste. Une députée démocrate a nommé Claire (Bellisario) pour renverser le système désespérément embourbé qu’il a aidé à créer. Claire va devoir trouver comment fusionner son idéalisme avec son ambition et, finalement, elle changera le Congrès ou le Congrès la changera.

Redlich co-écrit le scénario avec le célèbre consultant politique du GOP Mike Murphy, et le duo servira d’EP aux côtés de Denise Di Novi, Tom Lassally, de l’ancienne présidente de CBS Nina Tassler et de Phil Abraham (qui dirigera le pilote). Joannie Burstein est co-EP.

Si Ways & Means était choisi pour la série, cela marquerait les premiers concerts à temps plein de Bellisario et Dempsey depuis PLL et Grey, respectivement.

Pour suivre tous les pilotes 2020 actuellement en lice sur les réseaux de diffusion, consultez (et mettez en signet!) Notre guide du pilote pratique, qui a été mis à jour avec le casting Ways & Means de Bellisario.