Trois astuces pour éliminer la mauvaise odeur de vos sandales

23 février 2020

Le sandales Ils sont l’un des objets qui accumulent le plus les mauvaises odeurs, car ils sont constamment exposés à la sueur des pieds. Regardez ces trois astuces pour éliminer sa mauvaise odeur!

Bien que dans cet article, nous vous donnions quelques conseils pour éliminer les mauvaises odeurs, la chose la plus importante à savoir est que la clé pour les éviter sera toujours les pieds propres.

Si malgré une bonne hygiène, ils sentent encore très mauvais, il est recommandé de consulter votre médecin.

Mais si ce n’est pas le cas, suivez ces trois astuces et redonnez la bonne odeur à vos sandales préférées.

Bicarbonate de sodium

Le bicarbonate toujours fiable, en plus d’avoir un effet qui absorbe l’humidité, désodorise et tue les bactéries et les germes. Vaporisez vos sandales avec suffisamment de bicarbonate de soude, laissez agir pendant environ 30 minutes, puis frottez-les avec une brosse. Retirez l’excédent.

Assouplissant

Vaporisez vos sandales avec un assouplissant et placez-les dans un sac fermé pendant environ 12 heures. Retirez ensuite l’excédent de produit avec un chiffon humide et séchez-les au soleil. Cette dernière étape est super importante, car s’il reste des traces d’humidité, la mauvaise odeur peut réapparaître.

Modèle anti-odeur

Si ce que vous aimez, c’est l’aspect pratique, achetez une paire de modèles anti-odeurs dans n’importe quelle mercerie ou magasin de chaussures. Ils ont un effet antibactérien et fongicide. Ils sont splendides!

