Revue CS: Trois débris occupés atteignent un nouveau niveau d’absurdité

Si vous cherchez un peu de noisette de plaisir, consultez Trois débris occupés lors de sa première le dimanche AdultSwim à 21 h MST.

Produite par Paper Kite Productions d’Amy Poehler, la comédie extravagante suit trois femmes prénommées Debra, jouées par Sandy Honig, Alyssa Stonoha et Mitra Jouhari, alors qu’elles poursuivent leur vie quotidienne occupée dans la ville surréaliste de Lemoncurd. Des sourires bidons et des photos de pot non-subtiles non-stop – «Je n’ai jamais pensé à vous comme ayant une maison. En fait, je n’ai jamais pensé à toi du tout! ” – inventez cette simulation eutopique composée d’officiers de police ouvertement joyeux qui ignorent les menaces flagrantes et de citadins qui jonchent leur pelouse d’un nombre absurde de drapeaux américains et rasent leurs buissons avec de la crème à raser.

“Dans cette charmante ville vivent trois femmes occupées, qui sont toutes nommées Debra”, dit le narrateur. “Ce n’est pas tout … oh attends. Oui, ça l’est.” Chaque Debra est livrée avec ses propres excentricités. Debra hautaine de Honig agit comme l’alpha et électrifie le gang avec des histoires sur la consommation de gruau; Stonoha fonctionne comme le facto n ° 2 et remplit des formulaires en dessinant des cercles aléatoires; et Jouhari existe comme la troisième roue qui passe sa vie à essayer d’impressionner les deux autres.

Aucun n’est particulièrement stupide. Ils existent simplement dans le type d’univers réservé aux personnes extrêmement riches. Pensez que David et Alexis Rose ont composé jusqu’à 11.

j’imagine Trois débris occupés suscitera autant de rires que les yeux roulent. Et c’est un compliment. Comme la plupart des contenus AdultSwim Débras joue comme un exercice d’écrivain trippant, ou le type d’humour stoner généralement réservé aux programmes axés sur les hommes tels que Rick et Morty et Poulet Robot. Ou une de ces publicités étranges Old Spice. Le spectacle se moque de tout, de Femmes au foyer désespérées à la femme américaine prototypique. Vous le trouverez extrêmement drôle ou grinçant selon votre préférence en matière de comédie.

J’ai trouvé la satire impassible de l’émission, parfaitement livrée par ses trois pistes, absolument hilarante. Mais je classe Avion comme l’un des grands films américains. Prenez de cela ce que vous voulez.

Le premier épisode a les trois Debras couvrant le meurtre d’un garçon de piscine. L’enfant nettoyait les feuilles de l’allée (?) Et s’est retrouvé écrasé entre deux VUS conduits par les personnages de Stonoha et de Jouhari. (Ils étaient trop occupés à se renoncer les uns aux autres pour remarquer la victime.) Le meurtre est observé par un voisin en colère qui menace d’alerter la «police héroïque» et de lier les tubes des femmes… Chaque Debra part ensuite pour effectuer une tâche assignée. Jouhari dispose du corps, Stonoha déjoue la police et Honig organise des auditions pour trouver un nouveau garçon de piscine. Calez les pitreries.

Le deuxième épisode s’articule autour d’une soirée pyjama au domicile de Jouhari, nécessaire après qu’une plomberie défectueuse a laissé les deux autres femmes bloquées. Ni Honig ni Stonoha’s Debras ne veulent s’aventurer chez leurs amis où les ordures sont conservées à l’intérieur de la maison plutôt que jetées au réservoir de la ville. De plus, ni l’un ni l’autre ne souhaite s’engager dans des conversations entre filles ou dans les bêtises habituelles de la soirée pyjama – vous savez, des soins du visage, de la peinture sur les ongles des orteils, du punch à la cocaïne et un jeu de société appelé Security Questions.

«Nous devons simplement passer au travers – à l’intérieur et à l’extérieur. Comme une promenade en voiture ou des relations sexuelles avec mon mari », dit l’une à l’autre.

Encore, Trois débris occupés ne fonctionnera pas pour tout le monde. Les filles de ma maison se sont moquées de «l’humour stupide», mais celles qui aiment cette marque de comédie trouveront une satire brusquement écrite, même fraîche, qui ne fera probablement que devenir plus étrange à mesure que la série progresse.