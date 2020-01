Trois différents jouets en vinyle «American Psycho» de Funko Faites entrer Patrick Bateman dans le POP! Famille

Annoncé hors de la London Toy Fair, Funko a ramassé le Psycho américain et ils sortiront bientôt trois jouets différents de son personnage principal, Patrick Bateman.

Le personnage, joué par Christian Bale, peut ou non être un tueur en série, et le POP standard! un jouet en vinyle met Bateman dans le manteau de pluie de la scène la plus emblématique du film, tenant une hache.

Il existe également une variante Chase en édition limitée qui éclabousse Bateman de sang. Un jouet exclusif à Hot Topic présente Bateman dans son costume d’affaires, tenant un grand couteau.

Aperçu ci-dessous des trois jouets à venir.