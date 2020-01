Trois monstres du “Creepshow” de Shudder ont été transformés en masques d’Halloween cette année

Nous continuons de prévisualiser la gamme de produits Halloween 2020 à partir de Studios Trick or Treat aujourd’hui avec un regard sur trois nouveaux masques se sont dirigés vers Shudder “Spectacle d’horreur” séries!

Trick or Treat Studios a déjà créé une poignée de masques basés sur le film Creepshow original, y compris Fluffy et Nate, et trois des nouveaux monstres de la série Shudder rejoindront la collection cette saison d’Halloween. Pour commencer, la vision de Greg Nicotero sur “The Creep” a été transformée en masque, avec l’épouvantail de “The Companion”.

Et puis il y a le monstre mutant du segment réalisé par Nicotero “Gray Matter”, une adaptation de la nouvelle de Stephen King qui faisait partie du premier épisode de la première saison.

Découvrez les trois masques à venir ci-dessous, ainsi que le reste de la ligne Creepshow de Trick or Treat. Autre nouveauté pour Halloween 2020: le buste de l’icône d’horreur connue sous le nom de Fluffy!