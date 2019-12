Trois personnages familiers du MCU seraient de retour dans Ant-Man 3

Pour toute l'excitation autour de la vitrine SDCC de Marvel cet été, de nombreux fans ont rapidement remarqué qu'une franchise MCU était étrangement absente du Hall H – L'homme fourmi.

C'était une étrange omission aussi. Alors que l'original et sa suite ne sont pas exactement des poids lourds pour la franchise, les films de Peyton Reed sont toujours importants pour la narration globale, présentant le royaume quantique et tous ses mystères. Sans parler du fait que Paul Rudd et Evangeline Lilly sont parfaitement interprétés comme Ant-Man et la guêpe.

Donc, cela a été un soulagement pour les purs et durs du MCU, puis quand il a été rapporté le mois dernier que nous obtenions définitivement un Ant-Man 3, avec le film qui devrait arriver en salles en 2022. Et maintenant, avec le projet qui commence à fusionner, We Got This Covered entend parler de trois visages familiers qui reviendront dans la suite.

Selon nos sources – les mêmes qui ont dit (SPOILERS) décède à La montée de Skywalker, et que le Fin du jeu la scène post-crédits de re-sortie mettait en vedette Hulk, qui se sont avérés être les deux – Ant-Man 3 verra le retour de Bill Foster de Laurence Fishburne, Ghost de Hannah John-Kamen et Sonny Burch de Walton Goggins. Il est prévu que plusieurs autres joueurs de soutien de la franchise seront également de retour, mais pour l'instant, ces trois sont les noms qui nous ont été donnés.

Malheureusement, nos sources – qui nous ont également parlé d'une émission de Mme Marvel était en cours de développement avant son annonce officielle – ne savent pas quel rôle joueront les personnages susmentionnés dans l'intrigue, mais il n'est pas très surprenant d'entendre qu'ils reviendrai. C'est le bienvenu, cependant, et avec les engrenages tournant clairement sur le film, nous espérons recevoir des mises à jour plus substantielles au cours de la nouvelle année.

Jusque-là, cependant, nous pouvons vous dire qu'il est probablement sûr de s'attendre à une exploration plus approfondie du royaume quantique dans le film. Après tout, Reed a déclaré à ComicBook.com il y a quelque temps qu'il avait l'impression de ne "s'y être plongé".

Il y a certainement des choses dans ce film qui, si nous avons la chance d'en faire un autre, il y a beaucoup de choses à jouer. Nous passons plus de temps dans le royaume quantique dans ce film, évidemment, que dans le premier film, mais on a l'impression de plonger nos orteils dedans.

En effet, Peyton. Et dès que nous en apprenons plus sur ce que le réalisateur et les studios Marvel préparent pour nous Ant-Man 3, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.