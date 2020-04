Trois trempettes incontournables pour vos plats du jour Essayez-les!

La cuisine péruvienne est accompagnée d’une grande variété de sauces et de crèmes qui donnent de la saveur et une touche unique et exquise à vos plats. Nous vous apprenons à en préparer trois pour que vous puissiez les combiner à votre guise.

Sauce Rocoto: Rocoto est un piment originaire du Pérou, avec une saveur unique et très épicée. Pour préparer cette sauce, vous devez mettre dans le mélangeur 1 rocoto, ¼ tasse de lait évaporé, le jus de 1 citron et 1 tasse d’huile jusqu’à ce qu’il ait la consistance d’une sauce. Ajoutez du sel au goût. Il est idéal pour toutes sortes d’aliments, qu’il s’agisse de viande, de ragoûts ou de soupes.

Le lait évaporé est un concentré de lait cru dont 60% de l’eau a été extraite par évaporation. Il est largement utilisé dans la cuisine péruvienne, mais il n’est pas facile de sortir de ce pays, il est similaire à la crème (ou crème) au lait mais il a moins de matières grasses. Donc, si vous ne le faites pas correctement, vous pouvez le remplacer par de la crème de lait. La version la plus connue du lait évaporé est sucrée: le lait concentré, mais elle est utile pour les recettes sucrées.

Sauce tartare: Placer 2 tasses de mayonnaise dans un récipient, puis à l’aide d’un fouet, remuer et ajouter ½ oignon haché, 1 œuf dur finement haché, quelques gouttes de tabasco. À la fin de la saison, salez et poivrez et remuez pour la dernière fois.

Sauce à la coriandre: Mettre dans le mélangeur 1 maillet de coriandre lavée, désinfectée et finement hachée, plus ½ tasse d’huile d’olive, 1 œuf entier, le jus de 1 citron et ail et sel au goût.

Ils sont très simples à réaliser et vous verrez à quel point ils se combinent et comment la saveur de vos plats de tous les jours change.

