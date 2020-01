Troisième film “National Treasure” en développement

Disney semble prêt à ramener «National Treasure» pour une troisième sortie car, selon le journaliste hollywoodien, l’écrivain de «Bad Boys For Life» Chris Bremmer écrit actuellement «National Treasure 3».

Le troisième film de la franchise verra également le retour de Jerry Bruckheimer en tant que producteur, qui a également produit «Bad Boys For Life»

On sait encore très peu de choses sur le nouveau film, par exemple si l’un des acteurs originaux tels que Nicholas Cage, reviendra pour le film ou s’il sortira dans des cinémas comme les deux précédents, ou s’il s’agira d’un Disney + Original . Les deux films ont eu du succès au box-office, attirant plus de 800 millions de dollars dans le monde entre les deux films.

Ce projet est en préparation depuis des années, le réalisateur Jon Turteltaub ayant déclaré en 2018 que le script était proche, mais Disney n’était pas convaincu par l’idée. Maintenant, il semble que le travail soit de nouveau en cours pour ramener les chasseurs de trésors.

Les deux films sont disponibles sur Disney + en ce moment dans la plupart des pays, bien que les abonnés américains n’obtiendront pas le premier film sur Disney + jusqu’à ce qu’il quitte Netflix le 30 avril 2020.

Voulez-vous voir un nouveau film National Treasure?

