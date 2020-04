Trop chaud à gérer: Francesca et Harry ont des relations sexuelles – Grands moments de la saison 1

Attention, vous tous les poulets et les geezers: nous sommes sur le point de gâcher Netflix Trop chaud pour le manipuler. Si vous n’avez pas terminé votre frénésie, vous voudrez peut-être… battre en retraite.

Mis à part le résultat officiel de la saison, personne sur Too Hot to Handle n’a joué le jeu ainsi que la star de l’évasion Francesca Farago.

Au cours de huit épisodes, le modèle Instagram basé à Vancouver n’a cessé d’évoluer, nous donnant progressivement toutes les nuances de l’arc-en-ciel de la télé-réalité. Nous l’avons regardée inlassablement se transformer d’une ingénue aux yeux de biche en un agitateur vengeur, avant de terminer le processus en tant que reine «Je ne suis pas venue ici pour me faire des amis». En ce qui me concerne, lorsque Lana a permis à Harry et Francesca – les Ross et Rachel de ce cirque sexuel – de regagner leur argent dans la finale, ce n’était qu’un remerciement pour avoir continué la saison.

«J’étais juste là pour m’amuser et peut-être établir un lien avec quelqu’un», explique Francesca à TVLine. “Une fois les règles introduites, et après le choc initial, j’ai pensé:” Je ne suis pas venu ici en espérant gagner de l’argent, et nous ne savons même pas comment cet argent sera réparti. “Donc, si J’avais envie d’embrasser quelqu’un, j’allais embrasser quelqu’un. Je me fichais du montant d’argent que j’ai perdu, c’est probablement pour cela que j’ai fini par perdre le plus de tout le monde dans la maison. Mais c’était mon état d’esprit, m’amuser et me divertir autant que possible. Autant j’ai rendu tout le monde fou, je ne regrette rien de ce que j’ai fait. “

Dans l’intérêt de voir à quel point elle regrette peu, TVLine a demandé à Francesca de nous guider à travers certains des moments les plus controversés de la saison, dont beaucoup étaient le résultat direct de ses propres actions. Et nous l’en remercions.

Parcourez notre galerie des moments les plus choquants de Francesca, expliqués – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur la première saison de Too Hot to Handle ci-dessous.