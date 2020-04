«Trop chaud à gérer»: Récapitulation de la première de Netflix – Les règles sexuelles dévoilées

HISTOIRES CONNEXES

Dans la veine des histoires d’amour télévisées classiques comme Temptation Island, Love Island et cet épisode de Friends où Phoebe et Charlie Sheen attrapent la varicelle et ne sont pas autorisés à se toucher… vient Too Hot to Handle, une nouvelle compétition de réalité mettant en vedette certains des les personnes les plus chaudes et les plus stupides dont vous vous soucierez.

La première saison de huit épisodes, qui a frappé Netflix vendredi, envoie 10 chaudasses internationales dans une «retraite» dans un endroit éloigné (psst… c’est le Mexique!), Où ils pensent qu’ils sont sur le point de passer l’été le plus méchant de leur vie. (Ce n’est pas le cas!) Mais avant de plonger dans le grand coup, prenons une minute pour nous familiariser avec les côtés du bœuf dans ce non-buffet:

Quatre-vingt-dix pour cent des meilleurs monolignes de la série sont offerts par un jeune de 19 ans Chloé Veitch, une jeune fille d’Essex bien intentionnée qui se décrit elle-même comme «pas l’étincelle la plus brillante… dans le livre». (Pour sa défense, les livres ont des mots.) À l’autre extrémité du spectre intellectuel, nous avons tatoué un natif du New Jersey Sharron Townsend, 25 ans, qui aurait participé à des études sur les femmes et le genre à l’université. C’est aussi un artiste… et par là, je veux dire qu’il dit qu’il prend des photos de son ding-dong à côté de canettes de désodorisant pour comparaison.

Passons à autre chose, nous avons basé à Londres Kelechi «Kelz» Dyke, 27 ans, qui se fait appeler le «roi de la jungle» parce que Le Roi Lion a toujours été son film préféré. (J’ai juste vu beaucoup de Dumbo grandir, donc je ne veux même pas savoir quel serait mon surnom.) Il est rejoint par Georgia Peach Rhonda Paul, 27 et Matthew Smith, 29 ans, originaire du Colorado qui ressemble beaucoup à Jésus… jusqu’à ce qu’il ouvre la bouche et dise des choses comme: «Sexuellement, je suis beaucoup à gérer.»

Il y a aussi quelque chose de bizarrement attachant Harry Jowsey, 21 ans, qui saisit chaque occasion pour nous rappeler qu’il est australien en criant des choses comme “Crikey!” au hasard. Avec l’apparence d’un rejet One Direction et la personnalité d’un «cacatoès effronté», il est définitivement à surveiller. (Alerte spoiler: à un moment donné de la compétition, il devient si désespéré qu’il commence à regarder les poissons… différemment.) Francesca Farago, 25 ans, un modèle Instagram basé à Vancouver qui pense que sa personnalité est son meilleur atout », mais les yeux se tournent vers les seins. Mais, comme, mon visage n’est pas trop mal, je ne pense pas. ” C’est vraiment un poète.

Les autres joueurs incluent Nicole O’Brien, 23 ans, évadé d’une école catholique d’Irlande; Haley Cureton, 20 ans, une fille de sororité sexuellement fluide de Floride qui ne sait même pas dans quelle langue est écrit son tatouage dans le dos; et David Birtwistle, 28 ans, un fou de fitness basé à Londres qui s’imagine être un gentleman britannique par excellence, le genre de personne dont sa mère serait fière. (“Mais à la fin de la journée, le hashtag David aime une soirée sexuelle!” Charmant.)

À ce stade, les joueurs ne connaissent pas le véritable objectif de la série – voir lesquels d’entre eux peuvent réussir à établir des relations significatives sans aucun contact sexuel. Cela devient clair lorsque [1] les gars célèbrent de trouver un seau littéral plein de préservatifs dans leur chambre, et [2] tout le monde s’ennuie tellement qu’ils s’embrassent à tour de rôle les yeux bandés et essaient de deviner dont ils sont les lèvres. S’il s’agissait d’une autre émission de rencontres de réalité trash, ces manigances pourraient continuer sans conséquences. Mais comme les candidats sont sur le point de le découvrir, ce n’est pas le cas.

La première se termine avec le groupe qui se réunit pour sa première rencontre officielle avec l’hôte de l’émission, une pièce d’équipement de style Alexa nommée Lana. Comme l’explique le surveillant en forme de cône, «vous êtes tous esthétiquement agréables à l’œil artificiel», ce que tout le monde acquiesce. C’est à ce moment-là qu’elle abandonne les règles du jeu comme une bombe: pour chaque acte sexuel – y compris les baisers, les caresses intenses, les relations sexuelles complètes ou même l’auto-satisfaction – de l’argent sera déduit des gains finaux du groupe. Cue les effondrements.

Vos pensées sur le dernier sexperiment de télé-réalité de Netflix? Notez la première ci-dessous, puis laissez un commentaire: Allez-vous binge le reste de la saison, ou allez-vous quitter la retraite?