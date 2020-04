Troublant et étonnamment d’actualité: «enragé» comme Cronenberg prototypique [Maple Syrup Massacre]

Massacre au sirop d’érable est une série mensuelle où Bloody Disgusting décortique les thèmes, les conventions et les contributions de films d’horreur canadiens nouveaux et classiques.

Dans le dernier épisode de Maple Syrup Massacre, nous avons examiné comment David Cronenberg a contribué à ouvrir la voie aux films de genre au Canada, un bâton qui a finalement été repris par Vincenzo Natali avec Cube à la fin des années 90. Considérez cette pièce comme une amorce parce que nous retournons au Parrain du genre canadien pour discuter du suivi de Cronenberg à Shivers, 1977 Enragé.

À certains égards, Rabid a l’impression que Cronenberg donne du doigt aux élitistes et, plus généralement, au public canadien (dont l’indignation a alimenté le débat notoire sur Shivers). Non seulement Rabid est un autre film d’horreur gratuit sur une contagion virale, mais l’acteur principal n’est autre que la célèbre star du porno américain Marilyn Chambers. Si Cronenberg courtisait l’indignation avec son premier long métrage de réalisateur, il implorait pratiquement la controverse avec son deuxième effort.

Rien de tout cela ne devrait suggérer que Rabid n’est pas un grand film, cependant. Parmi les premières œuvres de «célèbre horreur corporelle» du célèbre auteur, il a tendance à être négligé au profit de frappeurs lourds comme The Brood, Videodrome et The Fly, mais Rabid est en fait une parfaite continuation des intérêts personnels et thématiques que Cronenberg a explorés pour la première fois dans Shivers.

Les résumés des intrigues en ligne sont souvent trompeurs: les critiques ont tendance à se focaliser sur le personnage de Chambers, Rose, en raison de la notoriété réelle de l’actrice et parce que le personnage est à l’origine du déclenchement du film. La réalité, cependant, est que Rabid est moins sur un seul personnage et plus sur l’échec de la réponse publique à la crise (déclencheur d’avertissement pour les parallèles rampants à notre réalité vécue actuelle).

Au début de Rabid, Rose et son petit ami Hart Read (Frank Moore) sont impliqués dans un accident de moto juste à l’extérieur de l’hôpital privé de Keloid, du nom de son fondateur, le docteur Dan Keloid (Howard Ryshpan). Hart a le bras cassé, mais Rose est gravement blessée et doit subir une intervention chirurgicale expérimentale afin de lui sauver la vie. Peu de temps après, Rose – dans une sorte de fugue affamée – commence à attaquer et à drainer le sang des étrangers en utilisant un dard phallique caché à l’intérieur d’une fente vaginale dans l’aisselle. Ses victimes tombent malades avec des symptômes semblables à la rage, finissant par tomber dans le coma et mourir; mais pas avant d’attaquer, de mordre et d’infecter les autres. De cette façon, la maladie commence à se propager de manière incontrôlable, représentée tout au long du film via des reportages, des quarantaines, des points de contrôle et aucune pénurie d’attaques publiques.

Comme Shivers, Rabid s’intéresse naturellement à la nature physique (et souvent sexuelle) de la transmission du virus. Afin d’étancher sa soif de sang, Rose est souvent encadrée en embrassant ou en tirant ses victimes de près et la lutte physique lorsqu’elle les frappe inévitablement (avec son appendice doublement sexuel) ressemble fortement au coït. C’est un territoire classique, même familier de Cronenberg: des scientifiques fous, des technologies / procédures médicales qui repoussent les limites et des modifications corporelles horribles qui causent la mort et la destruction.

Quoi de plus canadien que de sexe bizarre?

Contrairement à Shivers, cependant, Cronenberg s’intéresse moins aux personnages de Rabid qu’à la rupture sociétale. Alors que Shivers relate principalement les rencontres agresseurs / victimes, dont beaucoup peuvent être lues comme explicitement sexuelles, Rabid relate la rupture de la société de normale à chaotique, en se concentrant sur la mauvaise préparation de tous les niveaux de gouvernement et des individus.

Cela peut être interprété comme un rappel de la mauvaise gestion de la crise d’octobre par le gouvernement (Pierre Elliot) Trudeau au tournant de la décennie, qui a commencé lorsque des membres d’un groupe politique extrémiste connu sous le nom de Front de Libération du Québec (FLQ) ont été kidnappés James Cross, le délégué commercial britannique, ainsi que le ministre de l’Immigration et le ministre du Travail Pierre Laporte. Laporte a finalement été tué et le Premier ministre Trudeau a finalement invoqué la Loi sur les mesures de guerre, entraînant l’arrestation et la détention de 450 citoyens sans inculpation. C’est sans doute l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire politique canadienne.

S’il est tentant de lire Chambers ‘Rose comme un chiffre pour la crise elle-même (ou même une menace américaine pour la société canadienne), la réalité est que Rose, bien qu’elle soit patiente zéro, est avant tout aussi une victime elle-même. Contrairement au remake de Rabid 2019, Rose 1977 est une expérience scientifique involontaire qui a mal tourné. Elle n’a pas consenti à la chirurgie, qui a été acceptée par son petit ami et réalisée sur son corps inconscient par le Dr Keloid et son équipe.

Même lorsque Rose attaque et infecte d’autres personnes tout au long du film, dans un sens, son corps agit de lui-même. Ce point d’intrigue met en place tout le point culminant de l’horreur alors que Rose meurt par inadvertance par suicide dans un effort malavisé pour prouver à Hart qu’elle n’est pas responsable de la propagation du virus en se piégeant dans son appartement avec un homme qu’elle a récemment attaqué. En ce moment, alors que Hart supplie Rose de s’enfuir avant qu’elle ne soit consommée, Cronenberg laisse brièvement entendre qu’il se soucie réellement de ses personnages humains et de leur drame au niveau micro, mais en réalité, c’est la scène finale qui confirme sa sombre thèse nihiliste. . Le cadavre de Rose a été déposé dans une ruelle et ramassé par un chien errant, en attente de ramassage par des hommes à la poubelle qui se débarrassent de son corps comme des ordures.

De cette façon, Rose incarne le dualisme classique des premiers personnages féminins de Cronenberg: comme William Beard le souligne dans son chapitre sur le film The Artist as Monster: The Cinema of David Cronenberg, Rose est à la fois un objet de désir fantastique et une victime sympathique de hommes et institutions. Cela est en partie conforme aux caractéristiques de genre discutées dans la première entrée de cette série sur l’arrière-pays, où les personnages féminins canadiens ont une plus grande liberté d’action que leurs homologues masculins. Cela est également évident dans le caractère de Hart, qui adhère étroitement aux caractéristiques des hommes canadiens: inefficace et incapable d’améliorer la situation, malgré tous ses efforts.

Malgré les récents développements de la vie réelle qui ont privé le film de ses éléments d’évasion, Rabid demeure à la fois emblématique du cinéma canadien et un film prototype de Cronenberg. En 1977, l’auteur du genre raffinait encore son art cinématographique et sa capacité de narration en route vers des productions plus raffinées, mais les thèmes et les archétypes de personnages explorés ici (et Shivers) domineraient ses œuvres ultérieures telles que The Brood, Videodrome, Dead Ringers et La mouche.

Rétrospectivement, Rabid est un peu en désordre par endroits, mais c’est un tremplin clé dans l’évolution de Cronenberg et une entrée essentielle qui a aidé à établir une industrie du film de genre au Canada.