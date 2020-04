Trouvez une planète semblable à la Terre cachée dans les données du télescope Kepler

La recherche d’exoplanètes habitables est l’un des défis auxquels les scientifiques sont fréquemment confrontés avec fascination. Maintenant, de la recherche d’anciennes données sur le télescope spatial Kepler, Les astrophysiciens de la NASA ont trouvé une planète semblable à la Terre.

Son nom est Kepler-1649c, Il a un rayon seulement 1,06 fois supérieur à celui de notre planète et a une naine rouge qui l’entoure et offre environ 75% de lumière que le soleil nous donne et est à 300 années-lumière. Ce n’est pas grave, mais cela fait partie de la liste des planètes habitables.

Comment cette planète pourrait-elle être négligée dans les données du télescope? Un groupe de scientifiques a examiné les travaux effectués par l’algorithme Robovetter utilisé pour détecter les faux positifs dans la recherche de planètes, et réalisé que le code avait jeté Kepler-1649c. Oui, c’était la faute de la technologie cette fois.

Bien sûr, eCes paramètres ne garantissent pas que la planète soutiendra la vie. (pas celle que nous connaissons), même s’il n’y a pas d’erreur, car les vagues rouges ont tendance à éclater et ce n’est pas bon pour la vie.

Les chercheurs ne connaissent pas non plus la composition atmosphérique, ce qui pourrait également exclure l’idée qu’elle puisse être habitée. Quoi qu’il en soit, les résultats sont utiles car ils soutiennent la preuve croissante de l’existence de planètes relativement communes autour des étoiles naines rouges. Par conséquent, que lLa NASA espère élargir les critères de zone habitable.

.