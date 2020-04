Troy Sneed, chanteur de gospel, perd la vie après avoir été infecté

Troy Sneed, chanteur de gospel, perd la vie lorsqu’il est infecté | Instagram

Le chanteur de gospel, Troy Sneed, Nominé aux Grammy Awards, il a perdu la vie En raison des complications qu’il présentait lorsqu’il était infecté par le virus avec seulement 52 ans.

Le chanteur est décédé lundi matin à l’hôpital de Jacksonville, en Floride, selon l’annonceur.

Il convient de rappeler que Sneed a obtenu un Nomination aux Grammy pour son travail sur l’album 1999 de Youth For Christ “Supérieur“

Cela peut vous intéresser: Michael Robinson fait ses adieux au sport, perd la vie à 61 ans

Troy a organisé de la musique sur ses albums et est apparu avec la chorale dans le film de 1996 “La femme du prédicateur“avec Whitney Houston et Denzel Washington.

Le musicien soutenu pour former Jeunesse pour le Christ, qui était composé de membres âgés de 12 à 18 ans du Georgia Mass Choir.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il a réussi à travailler en tant que producteur dans “La lutte est terminée“de Youth For Christ, qui a culminé au n ° 1 sur la liste des chansons gospel Billboard en 2006.

Sneed a sorti sept albums en tant qu’artiste solo et a eu plusieurs chansons à succès dans le domaine du gospel, dont “Ça marche“et”Mon cœur dit oui“qui a réussi à atteindre le numéro 2 sur le tableau de l’évangile Billboard et est également connu pour l’optimiste”Alléluia“

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Sneed et sa femme, Emily, ils ont commencé leur propre maison de disques Emtro, c’est un mélange de leurs noms et, heureusement, leur label est devenu un succès avec une liste d’artistes d’Alvin Darling & Celebration et du révérend Rudolph McKissick.

Je suis vraiment désolé d’apprendre la mort de l’artiste gospel Troy Sneed “! Tu nous manqueras Troy RIH, nous t’aimons », a écrit le musicien et pasteur évangélique Hezekiah Walker.

Vous pouvez également lire: Aarón Hernán L’acteur mexicain perd la vie à 89 ans

L’artiste talentueux a quitté sa femme de 27 ans, Emily et quatre enfants.

Il convient de mentionner que le virus il a fallu plusieurs artistes des êtres chers et des personnalités de l’industrie musicale, parmi lesquels Joe Diffie, Hal Willner, Adam Schlesinger et Neil Lasher.

.