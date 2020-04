Trucks México Series aura son championnat eSports

Mexico.- Récemment, le coordinateur de Morena et président de Jucopo au Sénat, Ricardo Monreal Ávila, a annoncé que le Conseil de coordination politique (Jucopo) a convenu que le Sénat de la République contribuerait 250 millions de pesos pour faire face à l’urgence sanitaire par COVID -19.

Cette décision, approuvée à l’unanimité par les différents groupes parlementaires représentés au Sénat, établit que l’appel sera accordé au Conseil général de la santé et sera supervisé par Jucopo afin qu’il soit utilisé pour les médicaments, les instruments de santé, les masques et les respirateurs.

Lorsque cette nouvelle a été publiée, le sénateur de Morena et ancien président du Sénat, Martí Batres, a assuré que cette ressource avait été donnée à la suite d’une initiative du parti officiel, Morena.

A travers son compte Twitter, Batres a souligné: “Sur la base de la proposition d’austérité promue par les sénateurs et sénateurs #Morena, la Chambre haute décide de contribuer 250 millions de pesos pour la lutte contre la crise des coronavirus.”

Dans ce contexte, le chef des PRI au Sénat et secrétaire à l’Intérieur du dernier mandat de six ans, Miguel Ángel Osorio Chong, a rejeté cette déclaration et a accusé Batres de profiter politiquement de cet accord unanime des forces politiques du Sénat.

Le sénateur Miguel Ángel Osorio Chong a écrit sur son compte Twitter: «Le sénateur a tort: ​​je regrette que vous vouliez nuire à un accord d’unité qui a été construit par consensus entre les groupes qui composent #JUCOPO. Mais aussi, laissez-moi vous dire que peu importe qui, mais le fait. Je vous exhorte à ne pas profiter politiquement d’un problème plus grave dans le pays. »

Le coordinateur parlementaire du PAN au Sénat, Mauricio Kuri, s’est joint à cette condamnation du sénateur Martí Batres.

Grâce à son compte Twitter, Kuri a écrit: «Compagnon, quel malheur que vous ayez l’intention de profiter d’un accord qui a été conclu aujourd’hui au Conseil de coordination politique, où nous sommes membres de tous les partis. Cet accord a été conclu par consensus, PARMI TOUS, en faveur de la santé des Mexicains. »

Enfin, le sénateur Martí Batres a répondu: «La proposition d’austérité #Morena au Sénat pour soutenir la lutte contre le coronavirus était publique et opportune. Vous l’avez vous-même commenté. C’est notre droit de diffuser les propositions et les réalisations. Vous faites de même avec les propositions de votre banc. Salutations ».