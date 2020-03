True Blood Star aurait voulu jouer au Joker dans Batman Beyond Movie

Ce n’est un secret pour personne que tout le monde veut voir un Batman Beyond film en direct. Après tout, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec une histoire qui présente le Caped Crusader, mélange certains éléments de Spider-Man et se déroule dans une version futuriste de Gotham City. Et même si aucun projet de ce type ne s’est encore concrétisé, il y a eu énormément de discussions ces derniers temps.

En fait, des sources proches du WGTC – celles qui nous ont dit que National Treasure 3 va de l’avant et que Ahsoka Tano fera son apparition dans The Mandalorian saison 2, qui sont maintenant toutes deux confirmées – disent que le studio travaille en effet sur la création d’un live -action Batman Beyond film. Et non seulement ils veulent que Michael Keaton joue Bats, mais le plan est apparemment d’adapter Return of the Joker.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s’agissait d’un film d’animation de l’an 2000 et, très franchement, est probablement la meilleure histoire de Batman Beyond. C’est aussi un film assez génial dans l’ensemble et vaut le détour si vous ne l’avez pas vu. Mais avec Return of the Joker prêt à former l’épine dorsale de ce nouveau projet, qui pourrait jouer Mr. J?

Eh bien, personne n’a encore été réglé, bien sûr, car il est encore très, très tôt pour cette prise de vue en direct sur Batman Beyond, mais nous entendons un nom qui intéresse le studio: la star de True Blood, Alexander Skarsgård. Du moins, selon nos sources – ceux-là mêmes qui nous ont également dit qu’un spectacle de Green Lantern arrive à HBO Max et Diana obtiendra son armure Golden Eagle dans Wonder Woman 1984.

Vraisemblablement, Skarsgård n’est qu’un candidat possible pour le rôle et encore une fois, avec le processus de développement encore à un stade si précoce, Warner Bros.peut toujours décider d’aller dans une direction différente. Mais franchement, la star de The Legend of Tarzan serait un choix intéressant et pourrait certainement offrir une représentation effrayante du Clown Prince of Crime, vous ne pensez pas?