True Detective Reunion: Matthew McConaughey FX Drame – Nic Pizzolatto

Le temps est un cercle plat – et il rassemble Matthew McConaughey et le créateur de True Detective Nic Pizzolatto pour un nouveau drame policier à FX.

McConaughey devrait jouer dans Redeemer, qui a reçu un engagement de script à série sur le réseau câblé, rapporte Deadline.

Redeemer est basé sur le roman de Patrick Colman de 2019, The Churchgoer, et se concentre sur un «ministre devenu gardien de sécurité dissolu dont la recherche d’une femme disparue au Texas le mène à travers une conspiration criminelle imprégnée de corruption, alors que son impact passé et présent s’entrelace autour de lui un mystère d’escalade de la violence et de la tromperie. »La série marque le premier projet de Pizzolatto dans le cadre de son nouvel accord global avec Fox 21 TV Studios et FX Productions. McConaughey a également signé un accord télévisé avec FX.

McConaughey et Pizzolatto se sont déjà associés à la première saison acclamée par la critique de True Detective de HBO, dans laquelle McConaughey a joué le détective Rust Cohle. Sa performance lui a valu un clin d’œil aux Emmy Awards pour le meilleur acteur principal d’une série dramatique. L’anthologie du crime a depuis diffusé deux saisons de plus, dont la plus récente avec Mahershala Ali, lauréate d’un Oscar, et s’est terminée en février 2019. HBO n’a pas encore pris de décision sur une éventuelle saison 4.

