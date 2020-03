True History of the Kelly Gang, The Uncertain Kingdom, How to be a Good Wife, Same Boat, It Tout a commencé comme une blague avec Eugene Mirman / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous évitons les autorités, racontons des blagues, faisons court, voyons la seule chose qui rachète une croisière en ce moment et apprenons à être une vraie femme.

The Royaume incertain

Courte durée d’attention cette semaine? C’est juste le ticket.

Le changement climatique, la migration, le handicap, le sans-abrisme et la sexualité ne sont que quelques-uns des sujets explorés dans The Uncertain Kingdom, une anthologie révolutionnaire de vingt courts métrages de vingt réalisateurs qui, ensemble, offrent un instantané unique du Royaume-Uni en 2020. Des comédies et des drames , à travers des documentaires et des pièces expérimentales, faites par un mélange de noms établis et de nouveaux talents, la collection reflète l’état de notre nation vu par les vingt équipes de réalisateurs qui les accompagnent.

Tout fan occasionnel de cette chronique connaît mon penchant particulier pour les courts métrages. Je suis évidemment un fan de bandes-annonces et cela déborde sur des choses comme ça. Comme toute collection de nouvelles, vous verrez des histoires qui étonnent, qui vous rapprochent, qui vous font ressentir quelque chose, toutes venant d’angles différents. Pour voir quelque chose comme ça réalisé avec 20 réalisateurs différents, il y a forcément des joyaux ici, et je suis là pour tout.

Même bateau

En ce qui concerne les débuts de longs métrages, le réalisateur Chris Roberti apporte quelque chose de délicieusement étrange à ce parti.

Un assassin voyageant dans le temps tombe par inadvertance amoureux de sa cible à bord d’un bateau de croisière.

Je ne sais pas quelle muse a planté cette graine dans sa tête, mais cette bande-annonce et cette prémisse ne sont que des bananes. Je trouve l’histoire absurde de la meilleure façon possible et je suis chatouillé par les moments qui nous sont partagés. Bien sûr, c’est un concept haut de gamme, mais c’est exactement ce dont j’ai besoin dans ma vie pour échapper à cette réalité dans laquelle nous sommes tous actuellement piégés. De plus, ils l’ont apparemment filmé en secret sur le bateau de croisière, c’est donc une réussite en soi.

Comment être une bonne épouse

Réalisateur Martin Provost, qui a dirigé le film primé Seraphine de 2008, n’est pas connu pour ses sensibilités comiques, mais cela ressemble à du pur plaisir.

Nous sommes en 1967. Paulette Van Der Beck, immaculée et moralement droite, et son mari Robert dirigent l’école de ménage et de bonnes manières de Van der Beck dans les régions luxuriantes d’Alsace depuis plus de deux décennies… Leur mission: former des adolescents à devenir de parfaites femmes au foyer, à une époque où les femmes étaient censées être largement inféodées.

Après un accident qui transforme l’ordre horloger en chaos, Paulette découvre que l’école est au bord de la ruine financière. Obligée d’assumer des responsabilités exécutives, elle est encore plus troublée par une rencontre avec son premier amour perdu depuis longtemps, André, qui devient implacable dans son désir de raviver leur romance.

Il y a une tonne de plus que le synopsis de ce film veut me dire se passe ici, mais je n’en aurai rien. je vois Juliette Binoche avoir le temps de sa vie (l’air radieux, je pourrais ajouter), et je m’accroche à cette énergie. C’est effronté, c’est léger comme une madeleine directement du four, et je suis fan du voyage qui est promis dans cette bande-annonce.

Véritable histoire du Kelly Gang

Réalisateur Justin Kurzel rattrape le temps perdu.

Le légendaire hors-la-loi Ned Kelly (George MacKay) dirige une bande de guerriers rebelles pour faire des ravages sur leurs oppresseurs dans ce thriller occidental graveleux et véridique du réalisateur d’Assassin’s Creed Justin Kurzel.

Ceux qui ont vu Assassin’s Creed en 2018 auraient aimé récupérer leur argent en fonction de ce qu’ils ont payé, mais je dirais que cela semble être un meilleur investissement de votre temps. Il y a beaucoup de parties mobiles ici mais, parce qu’elles se basent sur un livre, il semble que le récit ait un peu plus de poids. Je ne comprends rien de ce qui se passe ici, mais cela a certainement aiguisé mon appétit visuel.

Ça a commencé comme une blague avec Eugene Mirman

Réalisateurs Julie Smith Clem & Ken Druckerman réussi à m’intéresser à quelque chose dont je ne savais absolument rien avant de regarder la bande-annonce.

It Started as a Joke est un long métrage documentaire qui raconte le déroulement d’une décennie du Eugene Mirman Comedy Festival – y compris un dernier spectacle d’adieu. Le film célèbre la marque unique d’humour d’Eugene et son rôle dans le mouvement de la comédie alternative, offre un adieu doux-amer à une époque et nous rappelle les propriétés curatives de la comédie – même dans les circonstances les plus difficiles de la vie. Le film comprend des interviews de MICHAEL IAN BLACK, KRISTEN SCHAAL, WYATT CENAC, IRA GLASS, JOHN HODGMAN, KUMAIL NANJIANI, REGGIE WATTS et MICHAEL SHOWALTER, ainsi que des performances de JANEANE GAROFALO, JIM GAFFIGAN, JON GLASER, MIKE BIRBIGLAT, BKE .

Le véritable who’s who des comédiens sur cette liste est assez impressionnant, mais le mélange de comédie et de drame de la vie réelle en fait une histoire encore plus convaincante. Je ne savais pas ce qu’était le festival de comédie de Mirman, mais en tant que document pour la chanson de cygne de ce festival, je suis intrigué d’écouter comment tout cela a commencé et, ainsi, se termine.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces à inclure éventuellement dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez me le faire savoir en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou me consulter via Twitter à @ Stipp

Si vous les avez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes / Film cette semaine:

Articles sympas du Web: