True Terror avec Robert Englund sur sa chaîne de voyage le 18 mars

Vous avez besoin d’un bon vieux contenu d’horreur pour vous guider pendant le verrouillage du Coronavirus? Nous avons ce qu’il vous faut.

Ou plus précisément, Travel Channel vous a couvert, car il a été annoncé que les six parties La vraie terreur avec Robert Englund sera présenté le mercredi 18 mars à 22 h HNE. Et vous ne voudrez pas manquer celui-ci.

Présenté par la légende de l’horreur qu’est Robert Englund – célèbre pour avoir joué le slasher emblématique Freddy Krueger tout au long de la série Elm Street – True Terror fait exactement ce qu’il dit sur l’étain, en ce qu’il voit Englund raconter toutes sortes d’histoires fantasmagoriques impliquant des créatures mythiques et des monstres oubliés depuis longtemps. Des histoires qui, aux yeux de Travel Channel, sont si terrifiantes, elles doivent être vraies…

Voici la ligne de connexion complète officielle de ce qui est à venir:

Dans chaque épisode, Englund utilise ses tons sinistres et son charisme effrayant pour tisser magistralement une trilogie de contes vertigineux, guidée par des comptes rendus de journaux et composée de commentaires d’historiens et d’experts qui prouvent que la vérité est toujours plus étrange que la fiction.

Cliquer pour agrandir

Plus étrange que la fiction, en effet. Alors que les fans d’horreur aspirent sans aucun doute à un redémarrage potentiel d’Elm Street – avec Robert Englund de retour dans le mélange en tant que redoutable Freddy – le prochain six-parter de Travel Channel devrait satisfaire l’appétit pour un contenu effrayant centré sur Englund.

Et tout commence par «Twisted Relationships» ce mercredi, dans lequel un commerçant de Caroline du Nord tourmenté par un compte à rebours prophétique de son destin. D’autres épisodes suivront un adolescent de la Nouvelle-Orléans pris au piège dans un cauchemar éveillé, incapable de se sauver d’un sort horrible, ainsi qu’un poste de police d’Atlanta qui se retrouve entre les visages d’un tueur dérangé. Oh, et si cela ne suffisait pas, un esprit vengeur commence à traquer les couloirs.

Ce mercredi, le Dream Demon change de vitesse pour découvrir les «ombres sombres de l’histoire de notre nation». Chercher La vraie terreur avec Robert Englund pour commencer sa course de six épisodes à 22 heures HNE le 18 mars.