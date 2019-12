Trump Donald Trump critique Justin Trudeau pour avoir été retiré du camée dans le film

Macaulay Culkin, Donald Trump

Le président des États-Unis a déclaré sur Twitter que "le film ne sera plus jamais le même".

Donald Trump a critiqué Justin Trudeau après avoir découvert que son caméo était coupé de la diffusion par la CBC (Canadian Broadcasting Corporation) du film "Home Alone 2: Lost in New York" pendant les vacances de Noël.

Dans un autre, il a suggéré que la coupe avait été faite parce que le Premier ministre était amer à propos de l'OTAN: "Je pense que Justin T n'aime pas lui faire payer l'OTAN ou le commerce!"

La scène en question est celle dans laquelle Trump donne des instructions à Kevin McCallister, personnage de Macaulay Culkin.

La suppression de la scène a ému certaines personnes, en particulier sur Fox News. Jeudi, chez Fox & Friends, l'animateur Ed Henry a suggéré que la coupure était motivée par le "syndrome du trouble Trump", tandis que la commentatrice conservatrice américaine Katie Pavlich l'a qualifiée de "censure".

Plus tard dans la journée, CBC a déclaré que l'édition n'avait aucune motivation politique et que la scène de sept secondes faisait partie d'un total de huit minutes qui avait été retiré du film pour faire place à des publicités. Il a ajouté que les coupures avaient été effectuées en 2014, bien avant que Trump ne devienne président.

Trump a annoncé sa candidature le 16 juin 2015 et a été élu président le 8 novembre 2016.

Mais tout le monde n'a pas été offensé par la suppression du clip. Comme une personne a tweeté la veille de Noël:

«Je viens de voir Home Alone 2: Lost à New York à @CBC et ils ont monté la scène @realDonaldTrump. Que Dieu nous bénisse tous! "