Trump prédit des «suicides par milliers» si la quarantaine n’est pas levée

Trump est prêt à remettre l’économie en marche, il est donc déterminé à mettre fin à la quarantaine COVID-19 d’ici le dimanche de Pâques 12 avril.



Alors que la quarantaine continue, les Américains pourraient avoir une fin en vue. Le président Donald Trump veut que le verrouillage de la quarantaine sur les États-Unis soit levé d’ici Pâques, et il a bavardé avec Fox News et a déclaré que si les citoyens ne sortent pas bientôt, il y aura “des suicides par milliers”. Il a ajouté: “Nous devons mettre le pays au travail. Vous allez perdre un certain nombre de personnes à cause de la grippe, mais vous allez perdre plus de personnes en plongeant le pays dans une récession ou une dépression massive”.

“Vous allez perdre des gens. Vous allez vous suicider par milliers”, a-t-il poursuivi. “Vous ne pouvez pas simplement entrer et dire: ‘Fermons les États-Unis d’Amérique.'” C’est l’objectif de Trump de remettre l’économie en marche au lieu de laisser les gens en quarantaine dans leurs maisons. “Il y a des gens, ils veulent sauver leur entreprise. Ils ne veulent pas être enfermés dans une pièce ou un appartement ou une maison et en attendant, leur restaurant est fermé, leur entreprise est fermée”, a-t-il dit. “Ils veulent sauver leur entreprise. Je crois très fortement, vous allez perdre beaucoup plus de gens en allant dans ce sens que vous si nous continuons cette chose.”

Pâques est dans environ trois semaines et, bien que le 12 avril soit la cible, Trump a ajouté que les gens devront toujours faire preuve de précautions, comme éviter les contacts physiques et se laver continuellement les mains. «Les gens sont extrêmement anxieux et dépressifs, et vous avez des suicides sur des choses comme ça quand vous avez des économies terribles. Tu as la mort. Probablement et – je veux dire, certainement – seraient en nombre beaucoup plus élevé que les chiffres dont nous parlons en ce qui concerne le virus. ” Découvrez les clips de Trump répondant aux questions sur la pandémie ci-dessous

