Trump s’est moqué du succès de “ Parasite ” aux Oscars 2020

Le 9 février 2020, Parasite de Bong Joon-ho a marqué l’histoire de l’industrie cinématographique en remportant l’Oscar du meilleur film, la plus haute distinction de cette cérémonie qui est, peut-être, la plus importante au monde à ce jour. Aucun film non anglophone n’avait remporté ce prix bien qu’il ait été nominé pour de grandes bandes telles que ROME d’Alfonso Cuarón du Mexique ou El tiger et le dragon d’Ang Lee de Chine. En d’autres termes, Parasite est le premier film “étranger” à être couronné par les productions hollywoodiennes.

Ce fut une surprise pour tout le monde. D’abord parce que On pensait que l’Académie résisterait à reconnaître qu’un film sud-coréen était “meilleur” que toutes ses productions. Cependant, dans un virage à 180 degrés, cette bande sud-coréenne Il a remporté quatre prix, le plus important comme meilleur film, film étranger, réalisateur et scénario original … et malgré le fait que la nouvelle ait été bien reçue par les médias et les audiences, certains ont été “offensés” par le prix.

Qui? Aussi, Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique, a tenté de se moquer du succès de Parasite lors d’un rassemblement au Colorado. “Quelle était la gravité des Oscars cette année? Les avez-vous vus?”Trump a demandé à une foule qui a applaudi et ri avec sa question. “Et le gagnant est … un film sud-coréen! Mais qu’est-ce qui s’est passé? Nous avons suffisamment de problèmes avec la Corée du Sud. Et en plus de cela, obtenez-vous le prix du meilleur film de l’année? Je ne sais pas. Nous avons «Ce que le vent a pris… pouvons-nous revenir à« Ce que le vent a pris », s’il vous plaît?».

De toute évidence l’homme n’a pas vu Parasite … et même s’il l’avait vu, il n’aurait pas compris où ni où réside la grandeur de ce film. De plus, si nous sommes autorisés, Le président de la nation la plus puissante du monde ne pouvait pas comprendre qu’un film se distingue par sa langue, mais son importance va au-delà car c’est une histoire universelle qui est parlée en sud-coréen, mais nous pouvons tout comprendre et identifier. Parasite montre l’expertise, comme nous l’avons mentionné, de Bong Joon-ho en tant que réalisateur et scénariste pour explorer différents récits dans la même histoire …

Trump se rend aux Oscars pour avoir donné le meilleur film à Parasite parce que c’est un film sud-coréen pic.twitter.com/GUGKdExTbw

– Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) 21 février 2020

Et pas seulement ça. Même si Trump l’avait vu, nous devons dire qu’il n’aurait pas su non plus lire les sous-titres. Le distributeur de Parasite, NEON, a répondu à la tentative de Trump de se moquer du film et a écrit ce qui suit sur les réseaux sociaux: «Compréhensible, il ne sait pas lire », Se référant à ce que Bong Joon-jo a dit lors d’un discours d’acceptation du prix du meilleur film étranger aux Golden Globes 2020. “Une fois qu’ils auront franchi la barrière d’un pouce des sous-titres, ils auront l’occasion de rencontrer des films incroyables …”.

Compréhensible, je ne peux pas lire. # Parasite #BestPicture # Bong2020 https://t.co/lNqGJkUrDP

– NEON (@neonrated) 21 février 2020