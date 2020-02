Trump snobe Pelosi alors elle déchire son discours

Le père d’une victime d’une fusillade à Parkland a crié quand Trump a mentionné le deuxième amendement.



Le président Donald Trump est un leader politique très critiqué qui alimente la controverse partout où il va, et le discours sur l’état de l’Union du mardi 4 février a été sans surprise controversé. Il y a eu beaucoup de moments remarquables qui se sont produits pendant l’événement, mais il y a eu quelques points saillants dont les médias sociaux ne peuvent cesser de parler.

Pour commencer, Trump et le président de la Chambre Nancy Pelosi ont poursuivi leur tit-to-tat Petty Betty. Lorsque Trump a fait son chemin sur le devant de la scène, il a donné une copie de son discours au vice-président Mike Pence et à Pelosi. Il semblait que le président avait évité de serrer la main de son ennemi, alors Pelosi l’a remboursé lorsque le discours de Trump s’est terminé en le déchirant devant tout le monde.

Il y a eu un moment où Trump a parlé des droits des Américains et il a dit: «Tant que je serai président, je protégerai toujours votre droit au deuxième amendement de garder et de porter les armes.» Cela ne convenait pas à Fred Guttenberg, un homme qui est La fille de 14 ans, Jaime, a été tuée lors de la fusillade à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland et a été personnellement invitée à l’État de l’Union par Pelosi.

Un journaliste du Huffington Post sur les lieux a déclaré que Guttenberg avait perturbé le discours en criant «des victimes de la violence armée comme ma fille» au président. Il a été rapidement escorté hors du bâtiment. Découvrez les faits saillants ci-dessous.

