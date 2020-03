‘Truth Be Told’ Saison 2, ‘Crank Yankers’, ‘The English Game’, ‘The Handmaid’s Tale’, et plus encore – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Truth Be Told revient pour en savoir plus sur AppleTV +.

Crank Yankers a été renouvelé pour des épisodes supplémentaires.

Le créateur de Downton Abbey est de retour avec une nouvelle série intitulée The English Game.

La série HBO de Michael Mann, Tokyo Vice, a ajouté un autre acteur.

L’actrice Isla Fisher de Wedding Crashers se dirige vers CBS All Access.

Un nouvel épisode de The Handmaid’s Tale sera réalisé par une de ses stars.

Derek Hough a rejoint High School Musical: The Musical: The Series.

La série AppleTV + La vérité est racontée, qui a joué Octavia Spencer et Aaron Paul, était initialement censé être une série limitée unique, mais THR rapporte qu’il revient pour une deuxième saison. Il semble que Paul ne sera pas de retour, mais Spencer revient sous le nom de Poppy Parnell, le véritable podcasteur du crime qui se concentrera sur un nouveau cas dans la saison 2 après la première saison, après avoir réalisé qu’elle avait peut-être aidé par erreur à mettre un homme innocent derrière les barreaux. Showrunner Nichelle Tramble Spellman revient également.

Derek Hough, lauréat à six reprises de l’émission de télé-réalité ABC Dancing with the Stars, a rejoint le casting de la série originale Disney + High School Musical: La comédie musicale: la série, ce qui n’est pas un faux titre. Il aura un rôle récurrent dans la deuxième saison, et Deadline dit qu’il jouera “Miss Jenn’s (Kate Reinders) ex-petit ami, Zack, un acteur charmant mais sournois qui revient à Salt Lake pour enseigner le théâtre au plus grand rival d’East High, North High. “

Isla Fisher, qui était absolument ravissante dans son rôle d’évasion dans Wedding Crashers, n’a pas vraiment fait beaucoup de marque depuis lors. Mais peut-être que sa nouvelle émission CBS All Access sera le projet qui la remettra sur le radar d’Hollywood. Elle jouera dans une comédie noire d’une demi-heure intitulée Coupable, et Deadline dit qu’elle jouera «Beth Baker, une journaliste discréditée désespérée de sauver sa carrière en se raccrochant à l’histoire d’une jeune mère condamnée à la prison à perpétuité pour mutilation et meurtre de son mari, crimes qu’elle prétend n’avoir pas commis . En essayant de découvrir la vérité, Beth se retrouve au-dessus de sa tête alors qu’elle lutte contre les contrebandiers d’armes à feu du Colorado, la culture des clickbait, le marasme du mariage et son propre passé terni. »

Rebecca Addelman (Dead to Me) sert de créateur / écrivain, et Trent O’Donnell (Aucune activité) dirige.

Créateur de Downton Abbey et écrivain de Gosford Park Julian Fellowes revient à la télévision avec Le jeu anglais, une série originale de Netflix en six parties basée sur de vrais événements qui suit “deux footballeurs de part et d’autre d’une division qui ont changé le jeu – et l’Angleterre – pour toujours”. Ce spectacle semble un peu moins lourd que ces efforts précédents, et il sera intéressant de voir si l’angle sportif séduit un public plus large, désactive les fanatiques de Fellowes ou toute combinaison des deux. Il frappe Netflix sur 20 mars 2020.

Même si Le conte de la servante aurait probablement dû se terminer après son excellente première saison, elle continue de se faufiler sur Hulu, et la quatrième saison devrait débuter cet automne. Et star Elisabeth Moss, qui joue le prétendu révolutionnaire June, devrait diriger le troisième épisode de la nouvelle saison, selon The Hollywood Reporter. Ce sera la première fois qu’elle dirigera quoi que ce soit, et elle devient la dernière d’une longue série d’acteurs à se mettre derrière la caméra lors de longs spectacles pour s’essayer à la réalisation.

Nominé aux Oscars Rinko Kikuchi (Babel, The Brothers Bloom, Pacific Rim) a rejoint le casting de Tokyo Vice, la nouvelle série HBO Max du réalisateur Michael Mann (Heat, Miami Vice). THR dit que Mann a fait pression pour que Kikuchi soit choisi comme superviseur pour Ansel ElgortJake Adelstein, le premier étranger à avoir travaillé pour le plus grand journal du Japon. Évidemment, il y avait eu quelques inquiétudes quant à la capacité de Kikuchi à parler anglais, mais Mann a poussé pour qu’elle remplace l’actrice Mari Yamamoto, qui avait précédemment été embauché pour jouer ce rôle. Kikuchi rejoint un casting qui comprend déjà Elgort, Ken Watanabe, Ella Rumpf, et Odessa Young. Mann dirigera le pilote, et Destin Daniel Cretton (Short Term 12, Just Mercy) dirigera les neuf autres épisodes de la première saison.

Et enfin, la série de marionnettes d’appel de blague Comedy Central Crank Yankers a été renouvelé pour 20 épisodes supplémentaires. Le spectacle, qui a été ressuscité en 2019, s’est révélé pertinent pour le public d’aujourd’hui, et les nouveaux épisodes de Crank Yankers reprennent le 17 mars 2020 à 22h30 après la première de la saison 12 de Tosh.0.

