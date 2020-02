Tu as triché? Karol G était avec un autre homme quand il est devenu la petite amie d’Anuel AA?

Les photographies et les rumeurs de Karol G viralisent sur les réseaux et personne n’a pu l’éviter!

Karol G Elle ne sait pas ce que c’est de passer “inaperçu”, car ses tenues extravagantes font que tout le monde parle et tombe encore plus amoureux d’elle.

Cette jeune femme s’est positionnée comme l’une des leaders du genre urbain féminin, son thème musical «Tusa» avec Nicky Minaj, lui a permis de se positionner encore plus dans l’industrie.

Grâce à son ascension vers le succès, elle a pu aussi rencontrer le véritable amour du reggaetonero Anuel AA, la relation de ce couple a fou tous leurs fans, les bebecitos n’arrêtent pas de faire de l’émotion à chaque publication!

Et c’est que la parade nuptiale de cette paire a tellement impacté qu’ils ont même enregistré ensemble, avant de confirmer leur relation et bien sûr que grâce à elle, la spéculation et les rumeurs ont augmenté encore plus, alors tout est devenu un vrai spectacle. Les fans n’ont cessé de faire des “enquêtes” et des rumeurs, jusqu’à ce qu’ils décident tous les deux de quitter le mystère à la fois et de s’embrasser en plein concert.

Cependant, il est dit que Karol trompé son ancien partenaire Bébé taureau être officiellement avec Anuel AA.

Abonnés de Karol G ils affirment qu’ils ne l’avaient jamais vue aussi amoureuse qu’avant avec Anuel, ils disent qu’avec Bébé taureau il n’a pas eu cette chimie et cette folie qu’il démontre à Anuel et c’est précisément la raison pour laquelle il était infidèle. Se pourrait-il qu’il l’ait vraiment fait ou qu’ils aient déjà été séparés et que nous ne nous en soyons pas rendu compte?

