“Tu avais peur que le voyou à l’intérieur de toi ne sorte”

Sur le tournage de «Survivors: No Man’s Land», il y a souvent des discussions reportées de la part des concurrents au Honduras. Mais jusqu’à l’arrivée de Bea Retamal, expulsée pour la première fois de l’édition, il n’était pas possible d’avoir un point de vue qui connaisse de visu la réalité qui y est vécue. Bea n’a pas hésité à attaquer Cristian en alléguant qu’il avait lui-même mérité le mépris de ses pairs car “il fait des choses très laides”.

Bea et Sofia, chacune au bout du canapé se disputant dans «Survivors: No Man’s Land»

Kiko Jiménez s’est rangée du côté de son beau-frère et a continuellement encouragé Bea à donner des exemples «solides». “Il attaque quand il veut, il ne partage rien de ce qu’il a“La jeune femme a expliqué sans succès, car Kiko n’a laissé personne parler de ses interruptions.”La chose à propos de Dieu est montée haut et il a volé des choses qu’il n’aurait pas dû voler, pour son bénéfice et pas pour les autres “, a ajouté Christofer, en faveur de Bea.

“Nous le traitons de cette façon car il est très égoïste, continuellement“a remarqué l ‘ancienne candidate, qui a révélé la dernière conversation qu’elle a eue avec Cristian, dans laquelle elle lui a conseillé de s’ouvrir et de faire davantage confiance aux gens. Sofía Suescun, en tant que sa sœur et défenseuse, s’est adressée à Bea: “Vous ne pouvez pas dire la chose égoïste parce que là vous avez tous une faiblesse pour la nourriture, il a proposé de partager une noix de coco et ils l’ont méprisée”, a-t-il ajouté. “Il ne se voit que parce qu’il ne gagne pas le traitement des autres”, a insisté le Valencien.

Attaque finale

“Vous dites qu’il pense, mais vous précisément ils vous ont jeté dehors parce que vous n’avez jamais donné votre avis, vous êtes resté silencieux parce que vous aviez peur que le voyou à l’intérieur ne sorte, mais mon frère n’a pas peur, il est courageux “, a déclaré Sofía, une attaque qui a fait naître la rumeur des collaborateurs. La réponse de Bea a été immédiate:” Je n’entrerai pas en discussion avec vous, J’ai donné mon avis, mais comme je n’ai pas crié, j’ai été ignoré. J’ai senti que mes collègues ne m’écoutaient pas pour bien parler », se défend-il contre l’étiquette de« macarra »qu’il garde depuis son temps de« Big Brother ».

