“Tu camino”, la chanson de Geniris (“L’île des tentations”) sur l’histoire d’amour de José et Adelina

L’expérience des couples dans «L’île des tentations» est terminée et chacun a eu une fin différente. Le dernier incendie a été émis le 11 février et c’était le moment où les soi-disant âmes sœurs se sont rencontrées à nouveau, ont fait face aux images qu’elles avaient vues tout au long du programme et ont pris une décision finale sur leur relation. Bien que la plupart d’entre eux ne se soient pas bien terminés, le programme avait pour les dernières minutes le seul espoir d’une fin heureuse, la rencontre d’Adelina Seres et José Sánchez.

Couverture “Your way”

José s’est avéré être un poète et, au cours de son expérience sur l’île, il a écrit une chanson avec l’une des femmes célibataires de la maison, Geniris, qui a une longue carrière dans la musique, depuis qu’il a été un ancien haut-parleur de ‘La Voz’ et protagoniste de la comédie musicale “Le Roi Lion”, comme Nala. Maintenant, la jeune femme a décidé de transformer cette lettre en une chanson “Your way”. “Jamais une seconde n’a été aussi première, comme te voir pour la première fois, comme dans mes rêves je t’imaginais“dit le refrain de la chanson.

Contre vents et marées

En dépit d’être l’une des relations les plus courtes, 8 mois, la garde civile et le modèle ont réussi à surmonter tous les obstacles qui leur étaient posés dans la réalité. Ni les tentations ni la jalousie n’ont mis fin à l’amour profond que le couple avait défendu dès la première minute où il avait commencé son expérience sur l’île. Sa fin était bien au-delà de quitter l’île ensemble, car le propre José a profité du moment pour demander à sa petite amie de se marier au regard excité de Mónica Naranjo, qui a célébré le “oui, je veux” d’Adelina avec le même bonheur que le reste des spectateurs qui ont vu le feu de joie final.

Pour tout cela, le couple a réussi à gagner l’affection du public, qui Vous saurez ce qui leur est arrivé au programme ce jeudi 13 février, qui révélera enfin ce qui est arrivé à chacun des participants une fois la réalité terminée. En outre, les spectateurs assisteront à des réunions tant attendues telles que Christofer Guzmán, Fani Carbajo et Rubén Sánchez ou Andrea Gasca, Óscar et Ismael Nicolás.

.