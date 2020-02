“Tu es mignon, la télévision ne te rend pas justice”

Bien qu’Andrea Gasca “soit née” télévisée parlant dans l’émission de rencontres de Cuatro ‘First dates’, son moment de gloire est venu avec ‘L’île des tentations’. Cela est entré dans l’émission de téléréalité produite par Quartz et présentée par Mónica Naranjo pour tester sa relation avec Ismael Nicolás. L’expérience s’est terminée avec cette relation brisée avant même la fin de l’édition. La fille a trompé son petit ami avec Oscar, l’un des célibataires qui vivait avec elle dans la Villa, et donc Il a décidé de terminer tout ce qu’il avait avec Ismaël et de commencer une nouvelle aventure avec le “tentateur”, avec qui il a également rompu.

Andrea Gasca et Jorge Javier Vázquez («Saturday deluxe»)

Cette tempête amoureuse l’a mis dans le vrai œil de l’ouragan et la preuve en est que ce a signé pour que La Fábrica de la Tele contribue régulièrement à «The Panic Room» qui a diffusé quotidiennement Divinity and Four et a également visité certains formats du groupe de communication comme «Saturday deluxe». Elle et Ismael et Óscar ont visité le programme de Jorge Javier Vázquez ce 22 février pour subir un triple “polyDeluxe” avec lequel effacer tous les doutes qui avaient été générés à son sujet et ceux qui avaient été ses intérêts amoureux. Ce à quoi la fille pouvait s’attendre, c’est que ça allait prendre un beau compliment du conducteur de l’espace.

Confrontation avec Joaquin?

Jusqu’à présent, rares sont ceux qui n’ont pas hésité à porter plainte contre le physique d’Andrea. Le problème visuel subi par l’ancien participant de «L’île des tentations» a été moqué sur les réseaux sociaux et c’est surtout que Twitter a été inondée de mèmes offensants envers elle, ce qui est clair qu’il n’aura pas fait de grâce. Même les visages connus comme le footballeur Joaquín Sánchez, n’ont pas hésité à se moquer d’elle clairement. L’athlète a publié plusieurs parodies sur vidéo dans lesquelles il imitait le look de la jeune fille, quelque chose qui la scandalisait et qui a même fait parler d’un éventuel procès de sa part, quelque chose qui a finalement nié: “Je ne signalerai ce joueur pour rien. Dites les commentaires que vous voulez, je m’en fiche, J’en ai déjà assez avec mes problèmes. ”

Le gentil commentaire d’Andrea

Eh bien, Jorge Javier Vázquez a voulu apaiser ces critiques dans ‘Saturday deluxe’. Le présentateur était clairement du côté de Gasca et c’est que déjà dans les premières minutes du programme, il l’a défini comme “Une femme humiliée, insultée, vilipendée (…) soumise à un mépris public. Et tout cela pour avoir été emporté par son cœur”. Après avoir fait un petit entretien préliminaire dans le salon VIP, et avant de retourner sur le plateau, Vázquez n’a pas hésité à dire: “Vous êtes très mignon, hein! La télévision ne vous rend pas justice”, précisant que le physicien qu’il voit à la télévision est bien pire que celui qu’il s’est avéré être. La jeune fille, très excitée, n’a alors pas hésité à répondre par un “vous aussi” correct et a avoué que les paroles de Vázquez à la télévision “m’ont beaucoup dit”.

