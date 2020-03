“Tu es tout aussi théâtrale que ta fille Adara”

José Antonio Avilés et Elena Rodríguez n’arrêtent pas de jouer dans des affrontements tendus dans «Survivors». Ils commencent à discuter des problèmes qui découlent du vivre ensemble et finir par enlever les chiffons sales. Aucun d’eux n’est à l’aise avec la présence de l’autre et se reflète souvent. Si la plus grande querelle qu’ils avaient était due à la pénurie de bois de chauffage, cette fois, ils ont été liés à manger du riz cru ou cuit.

Elena et Jose Antonio échangent des cris et des reproches dans ‘Survivientes 2020’

Elena voulait utiliser du bois de chauffage pour cuire le riz pendant que les autres étaient assis sur le rivage à parler, sans écouter sa demande. “Elena, j’ai un problème avec toi et c’est que tu penses que tu fais tout parfaitement et tu deviens la victime à chaque fois que quelque chose te dit“Aviles lui disait directement, ce qui a rapidement conduit à une jonction hurlante.”Je ne veux pas continuer à manger du riz cru, c’est pourquoi mon obsession du bois de chauffage, “répondit Elena.” Et pensez-vous que je veux? Ou Rocío Flores? “Lui reprocha-t-il, faisant allusion à son autre partenaire.

Elena a clairement fait savoir aux autres qu’elle ne se souciait pas de ce qu’ils faisaient parce que “les rassemblements” qu’ils avaient ne leur importaient pas. “Chéri, populisme bon marché et démagogie que vous avez depuis jeudi… “, a accusé José Antonio, qui estime qu’Elena est” frustrée “car elle n’a pas pu féliciter sa fille pour son anniversaire lors du dernier Gala. De plus, il n’a pas hésité à l’accuser d’avoir forcé la discussion:” A vous vous aimez faire du théâtre pour qu’ils vous soutiennent d’Espagne. Tout aussi théâtral que votre fille Adara“, cria-t-il encore, pour qu’elle réponde que pour ce type de reproche elle ne finit pas de lui faire confiance.”Je n’ai pas envie de me taire avec toi, chatte“Elena disait désespérément.

Vous devez penser au groupe

Avilés a accusé Elena de ne penser qu’à elle-même pour avoir répété à maintes reprises “qu’elle avait besoin de manger”, ce qu’il lui a reproché: “Mais pourquoi parlez-vous à la première personne? J’ai besoin de non, nous avons besoin, c’est ton problème que tu crois que le groupe“La tension avait atteint un niveau très élevé et elle abandonnait:” Vous ne pouvez pas avoir une conversation avec vous. “Avilés avait encore un message avant de s’éloigner et de terminer la discussion:” Si vous êtes en colère contre Adara ne prenez pas vos couilles avec les autres du groupe“

.