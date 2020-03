Tu le savais? C’est le message secret du voile de mariage de Hailey Bieber OMG!

Saviez-vous que le voile de mariage de Hailey Bieber avait un message brodé? Et bien, on ne regarde pas dans cette vidéo l’incroyable histoire de cette robe!

7 mars 2020 10 h 27

Oui, la robe a été confectionnée à Milan, en Italie, et plus de dix tailleurs n’ont travaillé que sur le voile, qui était très, très classique et super long.

La robe, commandée un an avant le mariage, est un mélange de la robe de mariée blanche classique et du style urbain mais féminin du modèle.

L’idée, selon la créatrice qui est une amie personnelle de la femme de Justin Bieber, était de lui faire plaisir, de la rendre la plus féminine possible mais sans perdre son style, et pour lui, d’être choquée de la voir marcher vers l’autel.

Mais pour ce que nous sommes venus: Il s’avère qu’à la fin de la queue de la robe, la phrase “Jusqu’à ce que la mort nous sépare” soit écrite, une belle promesse du couple qu’ils s’aimeront toute leur vie.

On les aime Justin et Hailey Biber!

