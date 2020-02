“Tu m’as manqué”

La tension n’allait pas être le seul protagoniste de la nuit dans «Le temps de la remise». Il est vrai que, bien que le programme qui visait à mettre fin aux querelles qui existaient parmi les concurrents de la septième édition de “ GH VIP ” en soit déjà à son avant-dernière semaine, les malentendus entre tous n’ont pas encore été corrigés. Adara a été le principal protagoniste des controverses de la nuit.

Nuria et Pol dans «Le temps de la remise»

Tous les participants qui sont encore à l’intérieur de la maison ont reçu des nouvelles de l’étranger, soit lors de retrouvailles avec d’anciens candidats, soit par téléphone. Et Pol n’allait pas être moins. Nuria Martínez s’est rendue à Guadalix de la Sierra pour donner un dernier coup de pouce à son partenaire, avec laquelle il a établi un lien spécial pendant le temps où ils étaient tous les deux en réalité.

Quand ils se sont rencontrés à nouveau, les deux se sont fondus dans un câlin et ont reconnu qu’ils étaient très nerveux et désireux de se revoir. “Tu m’as tellement manqué”, a déclaré Nuria à Pol, auquel ce dernier a répondu en répétant ses paroles et avec un geste qui a surpris les téléspectateurs: un baiser dans la bouche du film.

Ne rentre pas chez lui

Même elle n’y croyait pas, et c’est ce qu’elle a dit au présentateur. Depuis, ils n’ont cessé de s’embrasser, sauf quand Pol a consacré une de ses danses sensuelles en plein bunker. Nuria était l’une des candidates pour passer la nuit dans la maison, mais le public a décidé qu’il s’agissait d’Estela et d’Adara ceux qui ont dormi à Guadalix. Assistons-nous au début d’une nouvelle relation amoureuse?

.