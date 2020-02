“Tu me dis qu’il a trompé Kiko avec toi?”

L’une des nouvelles les plus inattendues de la chronique rose de 2019 a été la séparation de Gloria Camila Ortega et Kiko Jiménez. Le couple était l’un des plus forts de la scène et a même osé participer ensemble à «Survivors». Cependant, ils ont manqué d’amour pour l’utiliser, bien que, selon Jiménez, la vraie raison tiers impliqués, dont Albert Barranco, candidat à l’édition 2020.

Rocío Flores y Barranco, dans ‘Survivors’

L’extroniste de “ Femmes et hommes et vice versa ” a coïncidé dans l’émission de télé-réalité d’aventure avec Rocío Flores, nièce de Gloria Camila Ortega, qu’elle a toujours défendue avec les ongles et les dents. C’est pourquoi il semble avoir proposé de le défendre contre de telles rumeurs, en posant à Barranco une question capitale: “Tu n’es pas allé nier avec toi une infidélité de Gloire?“a interrogé la jeune femme, qui a obtenu une réponse quelque peu confuse.” J’ai tout nié, car si vous me dites: s’il te plait, Albert, ne dis rien, je ne dis rien. ”

Flores voulait une réponse plus claire, alors il a reformulé sa question: “Tu me dis en face que Gloria a trompé Kiko avec toi?“C’était là quand Barranco était un peu plus clair:” Bien sûr, si tout le monde le sait déjà. “La conversation s’est poursuivie entre eux, mais le programme a décidé de ne pas le diffuser en entier, pour le faire ce lundi 24 février dans ‘MyHyV’ .

Violeta, contre Barranco

Violeta Mangriñán est devenue connue dans le même programme que Barranco. En fait, c’était son prétendant. Cependant, les choses entre les deux ne se sont pas très bien terminées et, par conséquent, il n’a pas hésité à jeter un manteau à Gloria Camila et Rocío Flores de l’ensemble de «Survivors: Connection Honduras». “Barranco n’a rien nié. Il vit en comptant les jupes qui pendent“, a condamné la jeune femme, qui ne voulait plus mettre en scène si l’histoire était vraie ou un montage.

