“Tu ne peux pas être plus méchant”

L’expansion du coronavirus affecte gravement l’ensemble de l’Espagne, mais plus particulièrement la Communauté de Madrid, où le nombre de positifs pour COVID-19 est très élevé. Depuis qu’Isabel Díaz Ayuso a annoncé la fermeture de tous les centres éducatifs de la région qui abrite la capitale du pays, beaucoup ont également appelé à la fermeture de cette communauté autonome pour empêcher la propagation du virus.

Enfin, la Communauté de Madrid n’a pas fermé ses portes, car l’épidémie s’est propagée sur tout le territoire national et le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé qu’un Conseil des ministres extraordinaire avait décidé décréter l’état d’alarme et limiter les mouvements des citoyens. Mais ils restent sceptiques quant à ces mesures et continuent d’appeler à la fermeture de Madrid, comme l’a fait Clara Ponsatí, députée européenne pour Junts per Catalunya via son compte Twitter.

– Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 15 mars 2020

L’ancien ministre de l’Éducation de la Generalitat pendant le mandat de Carles Puigdemont a partagé une histoire avec le titre suivant: “Madrid est déjà plus à risque que la Lombardie ou le Hubei mais il ne décrète toujours pas la fermeture totale”. Après ce premier tweet, Ponsatí en a ajouté un second dans lequel il a fait un commentaire de très mauvais goût en raison du nombre élevé de décès dus au virus dans la capitale: “De Madrid au paradis”.

Des milliers d’utilisateurs ont critiqué l’ancien conseiller, indiquant que des critiques et des suggestions peuvent être adressées au gouvernement, mais sans frivoliser sur une question aussi grave qu’une pandémie mondiale qui compte des millions d’Espagnols, d’Italiens ou de Chinois détenus chez eux. D’autres ont été plus directs et plus énergiques, comme c’est le cas Ana Rosa Quintana, qui a répondu avec force au tweet de Ponsatí: “Vous ne pouvez pas être plus méchant”.

Cristina Pardo porte également plainte contre elle

Le présentateur de l’émission matinale de Telecinco n’était pas le seul communicateur à avoir reproché ce regrettable commentaire à Ponsatí. Cristina Pardo, lors de la diffusion de «Liarla Pardo», a jugé le message du député européen “misérable”: “Avec le nombre de morts à Madrid, il n’avait pas de meilleure idée que de dire ça.”

