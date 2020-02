“Tu ressembles beaucoup à Adara”

Les concurrents de «Survivors 2020» ne sont sur l’île que depuis 3 jours, mais cette courte période il a suffi à certains des candidats ayant des problèmes en suspens du passé d’avoir une approche, et c’est ce qui s’est produit avec Elena Rodríguez et Hugo Sierra.

Elena et Hugo s’embrassent dans ‘Survivors 2020’

La mère et l’ex-partenaire d’Adara Molinero sont devenues jeudi dernier des participants à la réalité de la survie, et ces jours-ci sur l’île, ils ont passé ensemble l’anniversaire de son fils et du vainqueur de ‘GH VIP 7’, quelque chose qui a fait des ravages dans le domaine émotionnel.

Hugo: “Je ferme les yeux, j’entends ta voix et je vois Adara”

Grâce aux conseils de José Antonio Avilés, Elena est allée au sanctuaire où se trouvait l’ex-petit ami de sa fille, qui a avoué qu’il ne l’avait pas approchée à ce moment-là parce que “Tu ressembles à ta fille. C’est comme si je voulais parler mais mieux pas parce que je fuis la situation. Je ferme les yeux, j’entends ta voix et je la vois”, à quoi Elena a répondu: “Voyons si dans cette expérience je peux en savoir plus sur le père de mon petit-fils.”

Enfin, Hugo a également avoué qu’il s’était senti mal parce que “je n’avais pas enlevé l’enfant plus de deux jours et à Madrid, je sais que je suis à une heure de chez moi. Il ne s’en rend pas compte mais je le fais”, à laquelle Elena a finalement dit que “si vous avez besoin de moi pour le faire, je changerai de voix”, mettant fin à sa rencontre avec un câlin.

Adara répond à l’approche

D’un autre côté, une fois de retour sur le plateau de Madrid, Adara a commenté que “D’une part, je voudrais qu’ils rejoignent, mais je sais que les étincelles peuvent sauter à tout moment”, ajoutant aux mots qu’Hugo a prononcés, à propos de ne pas vouloir retrouver Elena pour rappeler à Adara, que “c’est ce qu’il est, il devra me voir pour la vie. Qu’il s’y habitue”.

