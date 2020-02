Samedi dernier, 22 février, dans ‘Saturday deluxe’ et profitant du fait que ‘Survivors 2020’ avait déjà donné son signal de départ, plusieurs questions liées au format Telecinco ont été discutées, notamment avec les concurrents de cette édition. L’un d’eux est Alejandro Reyesfils d’Ivonne Reyes et dont la paternité a toujours amené la queue. Une affaire pleine de procès, de preuves et d’accusations d’aller-retour avec Pepe Navarro en tant que père légal du jeune homme, selon un juge.

Jorge Javier Vázquez se dispute avec ses coéquipiers dans ‘Saturday Deluxe’

Avec Ivonne Reyes sur le plateau, les contributeurs au programme ont été vivement débattus sur tous les doutes soulevés par cette paternité. Le problème? Il y avait trop de gens qui parlaient et marchaient avec leurs mots, en particulier María Patiño, Antonio Rossi et Kiko Matamoros n’ont pas arrêté de parler en même temps pendant l’émission. Telle était la désorganisation que Jorge Javier Vázquez a commencé à essayer de passer une commande, sans succès. Cela a mis fin à sa patience au point qu’il a dû attirer son attention avec des cris: “Mariaaaaa!“, il a appelé Patiño de l’autre côté de l’ensemble.

“Il y a quatre personnes qui parlent et il n’y a personne dans l’avion, pensez-vous que c’est normal?“, le présentateur a reproché aux personnes impliquées dans la discussion, une fois qu’il avait atteint le silence souhaité dans l ‘étude. Sans baisser le ton de la colère, et clairement très ennuyeux avec la situation, je continuais à les réprimander: “Parfois, je ne comprends pas ce que nous faisons ici, putain, tu vas à ta putain de boule“Jeter les papiers à la table à contrecœur, le présentateur du magazine de La Fábrica de la Tele, a continué à parler visiblement affecté avec ses coéquipiers pour le manque de savoir comment être et de parler sans avoir à” marcher sur “les uns les autres .

Matamoros prend la parole

“Voyons voir, qui diable veut parler maintenant?“, a demandé à Jorge Javier de régler le problème. Kiko Matamoros s’est portée volontaire derrière les caméras, un lieu où se trouvent parfois des collaborateurs. Le présentateur a cédé, mais pas avant de l’obliger à entrer dans le décor pour que les caméras puissent le mettre à plat. Quelque chose à laquelle il avait déjà fait allusion au début de la réprimande, parce que beaucoup de ses collaborateurs devaient verrouiller le plateau et sans pouvoir les focaliser, tout devient beaucoup plus déroutant pour le spectateur.

