Tuez un peu de temps en regardant l’artiste D.W. Frydendall Dessine Jason Voorhees, Danny Trejo et Toxie! [Video]

La mise en quarantaine n’est pas une plaisanterie et la fièvre de la cabine peut s’installer pour certains d’entre vous. Heureusement, il y a une pléthore de contenu inexploité à consommer.

Si vous cherchez quelque chose d’unique, vous voudrez peut-être consulter les «D.W. Dessine… » dans lequel l’artiste basé à Los Angeles D.W. Frydendall dessine des personnages de science-fiction, d’horreur et de bande dessinée avec un co-animateur Ashley Devane.

Les personnages vont de Machete Danny Trejo à Toxie de The Toxic Avenger, Gardiens de la Galaxie Groot et même vendredi 13 Jason voorhees.

Dans la série vidéo, D.W. et Ashley discutent de l’histoire des personnages qu’il dessine ainsi que des films, des bandes dessinées, des jeux vidéo et de tout autre sujet geek auquel la conversation dérive.

«Dans l’émission, nous commençons par un thème et je commence à dessiner des personnages qui correspondent au thème. Nous essayons d’être créatifs et stupides avec cela et ne nous prenons pas trop au sérieux », a déclaré Frydendall à Bloody. «J’ai toujours aimé dessiner et monstres… Tout cela est un travail d’amour. Je me suis bien amusé à le faire et j’ai hâte d’en faire plus dans un avenir proche. »

La première saison de l’émission peut être trouvée sur Roku ou Vizio, appareils mobiles, ainsi qu’en ligne en cliquant ici.

D. W. Frydendall est un artiste de bande dessinée surtout connu pour son art d’horreur. Il s’agit notamment d’illustrations et de peintures.

Son travail est apparu dans diverses publications comme White Wolf: The World of Darkness, le magazine Girls and Corpses, The Haunted Mansion by SLG Publishing, Creepy by Dark Horse Comics, Dark Delicacies by IDW. Son livre d’illustrations «The Creeps» est sorti en 2005 des Burnside Publications.

D.W. est également connu pour les nombreuses illustrations de t-shirts, d’affiches et de couvertures d’album qu’il a créées pour une multitude de groupes … dont TSOL, Calabrese, The Ghastly Ones, Blitzkid, The Impossible Ones, Back to Zero, Thee Spectors, Les hurleurs et Necro.

Ses peintures peuvent actuellement être vues au Dark Art Emporium à Long Beach, en Californie, où il se présente régulièrement pour des expositions.