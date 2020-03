Tulugar: Cinq écrivains de littérature étrange que vous ne pouvez pas arrêter de lire

Cela a déjà été dit jusqu’à épuisement: il ne faut pas confondre la littérature fantastique avec la littérature fantastique. Harry Potter est de la littérature fantastique, Tolkien est de la littérature fantastique. La littérature fantastique est la littérature d’horreur, mais ce n’est pas non plus la littérature d’horreur. C’est un espace où l’étrange et le vrai merveilleux vivent ensemble. Au-delà de l’habituel Juan Rulfo ou Grabriel García Márquez, la littérature espagnole de ce continent s’appelle L’Amérique jouit d’incroyables représentants du genre et, le meilleur, ce sont les femmes.

Voici cinq écrivains du Mexique et d’Amérique latine qui écrivent de la littérature fantastique (ou étrange) et vous ne pouvez pas arrêter de lire.

Amparo Dávila (Mexique, 1928)

C’est l’un des écrivains qui a risqué d’écrire de la littérature fantastique à une époque où il était non seulement difficile d’écrire en tant que femme, mais aussi où le genre était considéré comme une sorte de littérature mineure. Alors que les histoires d’Amparo Dávila finissent par devenir prévisibles à plusieurs reprises, ils se distinguent pour s’être éloignés du fantasmagorique rural (comme Pedro Páramo) pour semer la terreur dans la ville.

Que lire: Shattered Time, Concrete Music

Échantillon: L’invité

María Luisa Bombal (Chili, 1910-1980)

Avec une écriture en prose très unique, María Luisa Bombal est une narratrice exceptionnelle et, malheureusement, peu connue au Mexique. Bien que nous ne puissions pas la caractériser uniquement en tant qu’écrivain du fantastique, son roman, La Amortajada, est l’une des histoires les plus troublantes au niveau structurel et narratif. Affilié au réalisme magique, Bombal a profité des outils du genre fantastique pour parler de la répression qui existe envers les femmes.

Que lire: La Amortajada, le dernier brouillard

Échantillon: L’arbre

Samantha Swcheblin (Argentine, 1978)

L’un des auteurs les plus réussis de la littérature contemporaine et l’un des écrits les plus troublants. La prose de Samantha Schweblin se caractérise par la problématisation, à travers d’étranges récits, des sujets comme la folie, la maternité et les relations familiales.

Que lire: Oiseaux dans la bouche, sept maisons vides, distance de sauvetage

Échantillon: Oiseaux dans la bouche

Mariana Enriquez (Argentine, 1973)

Amante d’Anne Rice et de Stephen King, Mariana Enriquez est arrivée au panorama de la littérature espagnole à la main avec d’énormes livres d’histoire tels que Les dangers du tabagisme au lit et Les choses que nous avons perdues dans le feu. Propriétaire des ressources narratives les plus sombres, Enriquez s’approprie le fantastique pour créer des atmosphères de terreur sociale qui nous invitent à penser à nos propres gouffres.

Que lire: Les dangers de fumer au lit, les gars qui reviennent, les choses que nous avons perdues dans le feu

Échantillon: Le sale garçon

Daniela Tarazona (Mexique, 1975)

Toujours étrange, toujours complexe et toujours dotée d’une profondeur énorme, la littérature de Daniela Tarazona est construite sur des thèmes qui peuvent sembler extraordinaires pour révéler, comme toute bonne littérature, quelque chose sur notre condition humaine. Propriétaire d’une langue d’exception, Tarazona rompt la réalité avec des éléments symboliques qui en montrent plus, toujours, que les pages ne le disent.

Que lire: L’animal sur la pierre, le baiser du lièvre

Échantillon: J’étais heureux

Qu’est-ce que #TuLugar?

Ce sont des témoignages de femmes qui ont créé leurs propres espaces à prédominance masculine qui ont historiquement été refusés. #TuLugar raconte toutes les fois que des femmes talentueuses ont dû se faire dire “Ce n’est pas votre place”.

.