TuLugar: personnages féminins essentiels dans les dessins animés

Pour beaucoup, il sera difficile d’accepter que bon nombre des dessins animés avec lesquels nous avons grandi sont machos et qu’il y ait des aventuriers si plats qu’ils doivent être appelés He-Man pour prouver qu’ils sont des hommes-hommes. Les personnages féminins des dessins animés et des anime finissent souvent par être transcrits et leur véritable potentiel n’est pas exploré dans les histoires, pour donner plus de poids au mâle. Heureusement, ce n’est pas une règle et nous vous présenterons Certaines des femmes les plus importantes de cet environnement, qui échappent aux clichés.

Bulma (Dragon Ball)

Dans Dragon Ball, Bulma est tout aussi important que Son Goku, qui nie qu’il ment, car il l’a toujours été et le sera toujours. Bien que le travail d’Akira Toriyama passait d’une saga pleine d’aventures hilarantes à des combats avec un peu d’intrigue, Bulma n’a cessé d’être présente comme élément fondamental des différentes sagas, ni comme instigatrice au début des intrigues, génie technique, astronaute, héroïne, compagne et mère dans un monde post-apocalyptique.

Il est vrai que d’autres personnages féminins de la saga ont eu beaucoup de poids à l’époque, comme Chi Chi et Lunch, mais c’est Bulma qui atteint une plus grande pertinence à travers l’histoire, car il trouve Goku dans les montagnes jusqu’à son mariage avec Vegeta et au-delà (en tant que leader de la résistance à l’avenir).

Mabel Pines (Gravity Falls)

De nombreux personnages féminins considérés comme “forts” finissent par avoir les mêmes caractéristiques que les personnages masculins, comme si être délicat, gentil et sensible était synonyme de faiblesse et que la force physique était la seule forme “valable”.

C’est pourquoi Mabel Pines est si importante: une fille de 13 ans qui aime les bandes de garçons et les vêtements pastel et oui, comme beaucoup d’adolescents, rêve d’avoir un petit ami (bien que les gnomes et les sirènes finissent par lui briser le cœur). Malgré tout, c’est de sa sensibilité que c’est elle qui finit par résoudre les problèmes, même si cela implique de convaincre son frère et son oncle de chanter des chansons de «filles» en karaoké.

Akane

Akane Tendo n’a besoin de personne pour être secourue, elle est la combattante la plus forte du lycée Furinkan, une excellente élève intelligente et sensible devant les problèmes qui l’entourent. Étant le seul humain “normal” dans un univers dans lequel il est possible de transmuter le genre ou l’espèce, ne rend pas ce personnage flou, bien au contraire, il gagne en force en tant que résolveur de conflit et pilier qui soutient les histoires.

L’importance de cette co-star de Ranma ½ dans l’histoire de l’anime est marquée en lettres d’or, non seulement pour nous faire voir qu’il est possible d’avoir une vie indépendante de l’amour de votre vie sans diminuer vos sentiments, mais pour démontrer que tous Les cours d’amour sont valables s’ils sont sincères.

Harley quinn

Harley Quinn, le personnage né en tant que petite amie du Joker dans la légendaire Batman Animated Series des années 90 arrive à maturité dans sa nouvelle série animée, et c’est cette version que nous regardons. Harley découvre le genre de relation toxique qu’il a avec le Joker et l’abandonne, mais dans cette séparation n’est pas une romantisation de l’acte mais un brut et étape difficile dont il se rend compte qu’il est difficile de sortir.

Harley se considère comme un être indépendant, qui apprend à s’aimer tel qu’elle est et à aimer ce qu’elle fait, tout en se donnant la possibilité d’avoir des amis et d’être heureux. Le combat dans cette série n’est pas contre un méchant avec des super pouvoirs, mais contre la dépendance toxique et explore (avec beaucoup d’humour entre les deux) les nuances qu’un personnage féminin peut avoir à qui on a dit pendant une vie sans valeur et Il refuse de l’accepter. De plus, il a un doctorat. Que voulez-vous d’autre?

My Little Pony

Si quelque chose a montré la plus récente série de My Little Pony, c’est qu’être mignon ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d’aventures de toutes sortes ou être sage, téméraire, aimant, avoir un œil sur les choses importantes et, encore moins, ne pas avoir d’amis de tous l’espèce Ce que nous avons appris de Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy et Rarity c’est que l’amitié est tout et cela signifie TOUT! Aime ton prochain, toi-même et cherche à faire le bien même si cela ne nous profite pas.

My Little Pony: Friendship is Magic est l’une des choses les plus importantes qui soient arrivées au monde des dessins animés depuis plusieurs décennies. Point.

Stevonnie (Steven Universe)

Stevonnie, la fusion entre Steven et Connie, est la première fusion entre un bijou humain et un humain, en plus de être l’un des premiers personnages de genre non binaires d’une série qui a ouvertement abordé les relations et l’amour Entre créatures du même sexe.

Les habitants de Ciudad Playa se réfèrent à Stevonnie avec des pronoms neutres et, en outre, ont un coup de poing avec des personnages masculins et féminins. Sa créatrice, Rebecca Sugar, a insisté sur le fait que Stevonnie n’a pas de sexe et est plutôt “une expérience”. Ainsi, Stevonnie a des caractéristiques considérées comme “féminines” et autres “masculines” dans le cadre de l’union de la personnalité de Steven et Connie, ce qui finit par anéantir de nombreux stéréotypes sur ce que chaque sexe devrait ou ne devrait pas être.

Ce sont des femmes qui, dans la fiction, ont également créé leurs propres espaces principalement masculins qui, historiquement, ont été refusés. #TuLugar compte toutes les fois que des femmes talentueuses ont dû faire face pour se faire dire: «Ce n’est pas votre place

.