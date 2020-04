‘Turn Up Charlie’ Saison 2: Netflix annulé après une saison

La saison 1 de Turn Up Charlie a atterri sur Netflix le 15 mars 2019 et maintenant un an plus tard, le spectacle a été annulé selon des sources mais pas encore officiellement confirmé par Netflix. Voici ce qui aurait pu être et ce que nous savons de l’annulation.

La plupart des personnages joués par Idris Elba ont été des rôles sérieux, c’est donc lui qui dévie de ce à quoi vous vous attendez habituellement et se lance dans la comédie. Il a ouvertement admis qu’il était «hors de sa zone de confort» en train de filmer cette série qui examine ses influences musicales (et présente une bande-son à bascule).

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Un DJ de fond en comble pour reconstruire sa carrière musicale tout en travaillant comme nounou pour la fille sauvage de 11 ans de son célèbre meilleur ami.

L’implication d’Idris dans la série s’est étendue à l’écriture de la série. S’adressant à Cinema-Magazin, il a déclaré: “L’histoire de Turn up Charlie est basée sur la parentalité.” Il a dit que la plupart des histoires de l’émission sont basées sur ses histoires de père.

La raison pour laquelle nous évoquons l’implication d’Idris est qu’il est un homme occupé. En ce moment, il filme Cats avec de futurs rôles dont Deeper, Three Thousand Years of Longing et The Suicide Squad. Cela n’inclut aucune future série de Luther (qui devrait bientôt quitter Netflix) ou In the Long Run.

En novembre 2019, Idris Elba a également été annoncé pour être impliqué dans un prochain Netflix Original appelé The Harder They Fall qui devrait sortir en 2020 (bien que la production soit actuellement retardée en raison de COVID-19). Nous avons également entendu que Idris Elba figurera également dans un prochain film de Boom Studios.

Renouveler le statut de renouvellement de la saison 2 de Charlie

Statut de renouvellement officiel: Annulé (dernière mise à jour: 21/11/2019)

Netflix n’a pas encore donné à Turn Up Charlie une deuxième saison en novembre 2019. Nous nous attendions initialement à une décision sur l’avenir de la série au cours de l’été, mais cela ne s’est jamais concrétisé.

En août 2019, Piper Perabo qui joue le rôle de Sara dans l’émission a tweeté des emojis pour signifier qu’elle espérait toujours que Netflix renouvellerait la série.

Cependant, en avril 2020, The Mirror a annoncé que la série avait été interrompue et ne reviendrait pas pour une deuxième saison. La source a déclaré à The Mirror que “Netflix et Idris n’avaient tout simplement pas été d’accord”. ajoutant “Idris avait espéré lancer une deuxième saison et travaillait même sur de nouvelles idées mais il ne pouvait pas le faire fonctionner.”

Juste en termes d’histoire, la série s’est terminée sur un cliffhanger et s’est terminée assez brutalement après l’épisode 8. La plus grande question qui reste (spoilers) est de savoir si Charlie choisira Astrid ou Sara.

Cela ne devrait peut-être pas vous surprendre. Le spectacle n’est jamais vraiment entré dans le zeitgeist et n’a pas réussi à attirer un public énorme. Le spectacle a également été universellement critiqué par les critiques.

Voulez-vous voir Turn Up Charlie revenir pour la saison 2 sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.