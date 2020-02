Turner et Hooch Cast ajoutent Lyndsy Fonseca et Carra Patterson – / Film

Josh PeckTurner n’a pas encore trouvé son Hooch, mais il a trouvé deux pistes féminines pour jouer dans Disney + Turner & Hooch en face de lui. Lyndsy Fonseca et Carra Patterson ont été moulés dans le remake de la série Disney + TV de Turner & Hooch, le film de comédie copain cop avec à l’origine Tom Hanks en tant que policier tendu qui s’associe à un chien. Peck se met à la place de Hanks en tant que Turner, bien que nous n’ayons pas encore entendu parler de qui jouera Hooch. Mais alors que nous nous demandons si Hooch sera un vrai chien ou un chien animé par ordinateur, voici qui Fonseca et Patterson joueront dans le casting de Turner et Hooch.

Deadline rapporte que Fonsesca (Nikita) et Patterson (The Arrangement) ont été choisies comme les femmes de Turner & Hooch, en face de Josh Peck, déjà casté. Peck joue Josh Turner, un maréchal américain boutonné qui hérite d’un chien indiscipliné en tant que partenaire – un peu différent du détective de police Scott Turner joué par Hanks dans le film de 1989.

Fonseca, qui a joué dans des émissions de genre comme Agent Carter et Nikita, jouera la sœur de Turner, Laura, mère d’un fils de 7 ans. Voici la description de Laura Turner par Deadline: «Comme le reste de sa famille, Laura est toujours aux prises avec la mort de leur père. Amateur de chiens, qui possède actuellement des chiens ayant des besoins spéciaux, Laura (avec Matthew) apporte l’héritage de leur père à Scott, un énorme chien baveux nommé Hooch. Laura est proche de son frère et de sa mère – avec qui elle découvre que la mort de leur père n’a peut-être pas été un accident. »

Pendant ce temps, Patterson, qui est surtout connu pour apparaître comme une série régulière dans le E! le drame The Arrangement, jouera le partenaire et fleuret de Turner, Jessica. «Courageuse et rapide au travail (même si son sens de l’humour lui cause parfois des ennuis), Jessica respecte et soutient sincèrement Scott. Heureusement mariée à Grady, Jessica n’a aucun problème avec le nouvel acolyte de Scott, un chien baveux nommé Hooch, et elle est prête à amener Hooch à travailler avec eux dans un cas difficile “, décrit Deadline à propos du personnage de Patterson.

Il semble que Disney + Turner & Hooch, qui est créé par le créateur de Burn Notice Matt Nix et 20th Century Fox TV, seront plus que la dynamique Turner et Hooch, ajoutant une distribution de soutien diversifiée pour Turner et son chien peut-être CGI avec lesquels interagir. Turner & Hooch aura 12 épisodes d’une durée de 12 heures et a déjà reçu une commande de série de Disney +.

Articles sympas du Web: