Turner & Hooch Disney + Series ajoute Lyndsy Fonseca & Carra Patterson

Disney a annoncé le casting de deux rôles principaux féminins de sa prochaine série Disney + Original, Turner et Hooch.

Lyndsy Fonseca incarnera Laura, la sœur de Scott Turner (Peck) et la mère de Matthew, 7 ans. Comme le reste de sa famille, Laura accepte toujours la mort de leur père. Amateur de chiens, qui possède actuellement des chiens ayant des besoins spéciaux, Laura (avec Matthew) apporte l’héritage de leur père à Scott, un énorme chien baveux nommé Hooch. Laura est proche de son frère et de sa mère – avec qui elle découvre que la mort de leur père n’a peut-être pas été un accident.

Et Carra Patterson dépeindra Jessica, la partenaire de Scott Turner (Peck), et un contraste frappant avec ses manières de cracher et de polir (dont elle le taquine constamment). Courageuse et rapide au travail (même si son sens de l’humour lui cause parfois des ennuis), Jessica respecte et soutient sincèrement Scott. Heureusement mariée à Grady, Jessica n’a aucun problème avec le nouvel acolyte de Scott, un chien baveux nommé Hooch, et elle est prête à amener Hooch à travailler avec eux dans un cas difficile.

La prochaine série est un redémarrage d’un film de Tom Hanks de 1989 et se composera d’épisodes de 12 heures. La série est créée par Matt Nix, qui a déjà travaillé sur Burn Notice et mettra en vedette Josh Peck dans le rôle de Scott Turner, un Marshall américain ambitieux et boutonné qui hérite d’un gros chien indiscipliné. Il se rend vite compte que l’animal qu’il ne voulait pas peut être le partenaire dont il a besoin.

Aucune date de sortie n’a encore été révélée quant à sa sortie sur Disney +.

Le film original de Turner & Hooch est disponible en streaming maintenant sur Disney +.

Que pensez-vous de cette news casting?

