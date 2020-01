Tutoriel: Découvrez comment hydrater vos cheveux avec de l’avocat et de l’huile d’olive en quelques minutes

Vos cheveux vous remercieront

14 janvier 2020

L’avocat est un fruit très nutritif qui, en plus d’être très riche à consommer, possède des propriétés nutritionnelles élevées qui nous aident à restaurer la vie de nos cheveux presque immédiatement. Pour cette raison, nous vous montrons comment l’utiliser sur vos cheveux.

Les cheveux souffrent tous les jours, car il est habituel de les repasser ou de les sécher pour aller travailler ou faire la fête. Pour cette raison, nous vous invitons à en prendre soin afin que vous soyez toujours jolie et radieuse. La meilleure chose à propos de ce masque d’avocat est qu’il est 100% naturel.

Pour préparer le masque, vous aurez seulement besoin de:

1 avocat mûr

1 œuf

Une cuillère à soupe d’huile d’olive (16 g)

préparation

Pour préparer ce masque, vous aurez besoin d’un récipient en verre de préférence, là vous devrez écraser l’avocat avec une sucette ou avec vos mains, comme vous êtes le plus à l’aise. Ajouter ensuite l’œuf et bien mélanger, puis ajouter l’huile d’olive et battre quelques minutes cette préparation.

Comment appliquer le masque

Nous vous recommandons d’hydrater complètement vos cheveux et à l’aide d’un peigne ou d’une brosse, appliquez le masque sur vos cheveux, de la racine aux pointes. Laissez-le pendant environ une heure.

Cette préparation peut être utilisée deux ou trois fois par semaine, vos cheveux ne seront plus ternes.

.